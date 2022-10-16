В Тюмени родственникам мобилизованных хотят дать новую льготу

В Тюмени супругам и детям мобилизованных дадут приоритетное право на обучение

17 октября 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Родные мобилизованных смогут приоритетно получить новые профессии Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Супруги и дети мобилизованных тюменцев будут иметь первоочередное право на обучение новым специальностям при поиске работы. Соответствующий проект постановления правительства региона подготовил областной департамент труда и занятости. «Предлагается скорректировать перечень категорий граждан, имеющих право на прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в приоритетном порядке. Дополнить его следующей категорией: члены семей (супруга и дети трудоспособного возраста) граждан, призванных на военную службу по мобилизации», — говорится в проекте, разработанном властями (документ есть в распоряжении редакции). Речь идет о случаях, когда для трудоустройства тюменцам необходимо освоить новую, востребованную на рынке профессию. По направлению Центров занятости сделать это можно раз в год. Власти оплачивают не только само обучение, но и платят человеку стипендию. Сейчас приоритетное право на такую помощь имеют одинокие и многодетные родители детей-инвалидов, инвалиды старше 18 лет, а также экс-заключенные.

Супруги и дети мобилизованных тюменцев будут иметь первоочередное право на обучение новым специальностям при поиске работы. Соответствующий проект постановления правительства региона подготовил областной департамент труда и занятости. «Предлагается скорректировать перечень категорий граждан, имеющих право на прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в приоритетном порядке. Дополнить его следующей категорией: члены семей (супруга и дети трудоспособного возраста) граждан, призванных на военную службу по мобилизации», — говорится в проекте, разработанном властями (документ есть в распоряжении редакции). Речь идет о случаях, когда для трудоустройства тюменцам необходимо освоить новую, востребованную на рынке профессию. По направлению Центров занятости сделать это можно раз в год. Власти оплачивают не только само обучение, но и платят человеку стипендию. Сейчас приоритетное право на такую помощь имеют одинокие и многодетные родители детей-инвалидов, инвалиды старше 18 лет, а также экс-заключенные.