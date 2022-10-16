16 октября 2022
15 октября 2022
14 октября 2022

В Тюмени родственникам мобилизованных хотят дать новую льготу

В Тюмени супругам и детям мобилизованных дадут приоритетное право на обучение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Тюмень
Родные мобилизованных смогут приоритетно получить новые профессии Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Супруги и дети мобилизованных тюменцев будут иметь первоочередное право на обучение новым специальностям при поиске работы. Соответствующий проект постановления правительства региона подготовил областной департамент труда и занятости.

«Предлагается скорректировать перечень категорий граждан, имеющих право на прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в приоритетном порядке. Дополнить его следующей категорией: члены семей (супруга и дети трудоспособного возраста) граждан, призванных на военную службу по мобилизации», — говорится в проекте, разработанном властями (документ есть в распоряжении редакции).

Речь идет о случаях, когда для трудоустройства тюменцам необходимо освоить новую, востребованную на рынке профессию. По направлению Центров занятости сделать это можно раз в год. Власти оплачивают не только само обучение, но и платят человеку стипендию. Сейчас приоритетное право на такую помощь имеют одинокие и многодетные родители детей-инвалидов, инвалиды старше 18 лет, а также экс-заключенные.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Супруги и дети мобилизованных тюменцев будут иметь первоочередное право на обучение новым специальностям при поиске работы. Соответствующий проект постановления правительства региона подготовил областной департамент труда и занятости. «Предлагается скорректировать перечень категорий граждан, имеющих право на прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в приоритетном порядке. Дополнить его следующей категорией: члены семей (супруга и дети трудоспособного возраста) граждан, призванных на военную службу по мобилизации», — говорится в проекте, разработанном властями (документ есть в распоряжении редакции). Речь идет о случаях, когда для трудоустройства тюменцам необходимо освоить новую, востребованную на рынке профессию. По направлению Центров занятости сделать это можно раз в год. Власти оплачивают не только само обучение, но и платят человеку стипендию. Сейчас приоритетное право на такую помощь имеют одинокие и многодетные родители детей-инвалидов, инвалиды старше 18 лет, а также экс-заключенные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...