Нина Дидковская из Салехарда вошла в команду Константина Ивлева в шоу «Битва шефов» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Салехарда (ЯНАО) Нина Дидковская стала участницей кулинарного шоу «Битва шефов», эфир которого выходит на телеканале «Пятница». Трансляция первого выпуска второго сезона прошла 17 октября.

«Это ради моих девчонок. Но мне кажется, что мной бы гордился еще один человек. Отца уже давно нет с нами, но мне кажется, он ликует», — поделилась эмоциями со зрителями Дидковская.

Блюдо Нины в числе лучших отметил ведущий Константин Ивлев. Она примет участие в шоу в его команде, против поваров из команды Рената Агзамова.

Ранее URA.RU рассказало о юном кондитере из ЯНАО. Тимофей Дорофеев из Салехарда стал финалистом шоу «Кондитер. Дети».

Видео: телеканал «Пятница»