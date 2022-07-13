Юный кондитер из ЯНАО вышел в финал шоу на телеканале «Пятница»

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День рождения ESTORY в Гринвиче. Екатеринбург, кухня, кусок торта, estory
Торт Тимофея Дорофеева понравился всем трем судьям проекта Фото:

Двенадцатилетний Тимофей Дорофеев из Салехарда (ЯНАО) принял участие в шоу «Кондитер Дети», которое транслируется на телеканале «Пятница». Представленный им торт оценили все жюри и пропустили Тимофея в финал. Запись седьмого выпуска шоу «Кондитер Дети» можно найти на сайте телеканала.

«Тимофей, ты это заслужил, ты в финале», — сказал после дегустации торта Тимофею Ренат Агзамов — ведущий и главный член жюри. Участник из Салехарда представил торт, внешний вид которого воссоздает красоту северного сияния. Начинка же состояла из шоколадного бисквита с вишневым компотом, шоколадным сливочно-сырным кремом и штруделем.

В финал также прошла девочка из Тюмени, десятилетняя Анастасия Вариченко. Она приготовила для жюри шоколадный торт с начинкой из манго и маракуйи.

По итогу дети должны были сделать торт для звездного заказчика. В этот раз приглашенной звездой была заслуженная артистка России Алена Свиридова. Однако ни у Тимофея, ни у Анастасии не получилось покорить звездного заказчика. Победу забрала Дарья Груздова из Краснодара.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей ЯНАО пригласили на съемки шоу «Играй Гармонь». Об этом рассказали представители администрации Пуровского района.

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Двенадцатилетний Тимофей Дорофеев из Салехарда (ЯНАО) принял участие в шоу «Кондитер Дети», которое транслируется на телеканале «Пятница». Представленный им торт оценили все жюри и пропустили Тимофея в финал. Запись седьмого выпуска шоу «Кондитер Дети» можно найти на сайте телеканала. «Тимофей, ты это заслужил, ты в финале», — сказал после дегустации торта Тимофею Ренат Агзамов — ведущий и главный член жюри. Участник из Салехарда представил торт, внешний вид которого воссоздает красоту северного сияния. Начинка же состояла из шоколадного бисквита с вишневым компотом, шоколадным сливочно-сырным кремом и штруделем. В финал также прошла девочка из Тюмени, десятилетняя Анастасия Вариченко. Она приготовила для жюри шоколадный торт с начинкой из манго и маракуйи. По итогу дети должны были сделать торт для звездного заказчика. В этот раз приглашенной звездой была заслуженная артистка России Алена Свиридова. Однако ни у Тимофея, ни у Анастасии не получилось покорить звездного заказчика. Победу забрала Дарья Груздова из Краснодара. Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей ЯНАО пригласили на съемки шоу «Играй Гармонь». Об этом рассказали представители администрации Пуровского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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