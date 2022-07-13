Двенадцатилетний Тимофей Дорофеев из Салехарда (ЯНАО) принял участие в шоу «Кондитер Дети», которое транслируется на телеканале «Пятница». Представленный им торт оценили все жюри и пропустили Тимофея в финал. Запись седьмого выпуска шоу «Кондитер Дети» можно найти на сайте телеканала.
«Тимофей, ты это заслужил, ты в финале», — сказал после дегустации торта Тимофею Ренат Агзамов — ведущий и главный член жюри. Участник из Салехарда представил торт, внешний вид которого воссоздает красоту северного сияния. Начинка же состояла из шоколадного бисквита с вишневым компотом, шоколадным сливочно-сырным кремом и штруделем.
В финал также прошла девочка из Тюмени, десятилетняя Анастасия Вариченко. Она приготовила для жюри шоколадный торт с начинкой из манго и маракуйи.
По итогу дети должны были сделать торт для звездного заказчика. В этот раз приглашенной звездой была заслуженная артистка России Алена Свиридова. Однако ни у Тимофея, ни у Анастасии не получилось покорить звездного заказчика. Победу забрала Дарья Груздова из Краснодара.
Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей ЯНАО пригласили на съемки шоу «Играй Гармонь». Об этом рассказали представители администрации Пуровского района.
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