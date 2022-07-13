Юный кондитер из ЯНАО вышел в финал шоу на телеканале «Пятница»

13 июля 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Торт Тимофея Дорофеева понравился всем трем судьям проекта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Двенадцатилетний Тимофей Дорофеев из Салехарда (ЯНАО) принял участие в шоу «Кондитер Дети», которое транслируется на телеканале «Пятница». Представленный им торт оценили все жюри и пропустили Тимофея в финал. Запись седьмого выпуска шоу «Кондитер Дети» можно найти на сайте телеканала. «Тимофей, ты это заслужил, ты в финале», — сказал после дегустации торта Тимофею Ренат Агзамов — ведущий и главный член жюри. Участник из Салехарда представил торт, внешний вид которого воссоздает красоту северного сияния. Начинка же состояла из шоколадного бисквита с вишневым компотом, шоколадным сливочно-сырным кремом и штруделем. В финал также прошла девочка из Тюмени, десятилетняя Анастасия Вариченко. Она приготовила для жюри шоколадный торт с начинкой из манго и маракуйи. По итогу дети должны были сделать торт для звездного заказчика. В этот раз приглашенной звездой была заслуженная артистка России Алена Свиридова. Однако ни у Тимофея, ни у Анастасии не получилось покорить звездного заказчика. Победу забрала Дарья Груздова из Краснодара. Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей ЯНАО пригласили на съемки шоу «Играй Гармонь». Об этом рассказали представители администрации Пуровского района.

Двенадцатилетний Тимофей Дорофеев из Салехарда (ЯНАО) принял участие в шоу «Кондитер Дети», которое транслируется на телеканале «Пятница». Представленный им торт оценили все жюри и пропустили Тимофея в финал. Запись седьмого выпуска шоу «Кондитер Дети» можно найти на сайте телеканала. «Тимофей, ты это заслужил, ты в финале», — сказал после дегустации торта Тимофею Ренат Агзамов — ведущий и главный член жюри. Участник из Салехарда представил торт, внешний вид которого воссоздает красоту северного сияния. Начинка же состояла из шоколадного бисквита с вишневым компотом, шоколадным сливочно-сырным кремом и штруделем. В финал также прошла девочка из Тюмени, десятилетняя Анастасия Вариченко. Она приготовила для жюри шоколадный торт с начинкой из манго и маракуйи. По итогу дети должны были сделать торт для звездного заказчика. В этот раз приглашенной звездой была заслуженная артистка России Алена Свиридова. Однако ни у Тимофея, ни у Анастасии не получилось покорить звездного заказчика. Победу забрала Дарья Груздова из Краснодара. Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей ЯНАО пригласили на съемки шоу «Играй Гармонь». Об этом рассказали представители администрации Пуровского района.