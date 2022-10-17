Власти ЯНАО поощрят деньгами три муниципалитета

Три муниципалитета Ямала показали лучшие экономические результаты Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Власти ЯНАО поощрили муниципалитеты с лучшими экономическими показателями. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«По итогам мониторинга и оценки показателей, характеризующих развитие налогового потенциала в муниципальных образованиях автономного округа, Правительством ЯНАО утверждено распределение дотаций муниципальным образованиям. Наилучшие значения в сферах налоговой базы, малого бизнеса, местных налогов, инвестиций и экономического развития показали город Новый Уренгой, Тазовский район и город Лабытнанги», — говорится в сообщении.

Новый Уренгой получил 1 млн 153 тысячи рублей, Тазовский район — 944 тысячи рублей, Лабытнанги — 903 тысячи рублей. Выделенные деньги власти рекомендуют главам направить на реформирование бюджетной сферы, активизацию деятельности по наращиванию экономического потенциала и прочее.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО выбрали самых эффективных глав. На первом месте оказалась Марина Трескова — мэр Лабытнанги, второе место досталось Юрию Фишеру — главе Красноселькупского района. Тройку лидеров закрыл мэр Губкинского — Андрей Гаранин.