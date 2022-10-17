Тюменским охранникам предлагают зарплату в 170 тысяч за работу на Донбассе

Мужчины будут охранять школы и детсады Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчинам из Тюмени предлагают отправиться на работу в ЛНР и ДНР. Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы hh.ru. В обязанности соискателей входит охрана образовательных учреждений (школы, сады) и строительных объектов.

«Вакансия: охранник. Заработная плата от 170 тысяч рублей на руки. Обязанности: охрана школ, садов, обход территорий, охрана имущества. График работы: 2/2 месяца», — говорится в объявлении.

Также работодатель гарантирует официальное трудоустройство и обеспечивает проезд, проживание, питание, обмундирование и обучение для сотрудника. Кроме того, корреспонденту URA.RU автор вакансии сообщил, что если сотруднику пришла повестка, то руководство компании отправит запрос в Минобороны, чтобы работу на территории ЛНР и ДНР засчитали как за службу по призыву.

Ранее агентство рассказывало о том, что на Донбасс прибыли первые тюменские учителя-волонтеры. Среди них — два учителя физкультуры и один учитель русского языка.