17 октября 2022

Тюменским охранникам предлагают зарплату в 170 тысяч за работу на Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Церковный суд над схиигуменом Сергием в Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви. Екатеринбург, чоп, униформа, охранник, спецсредства, чоповец, наручники, охрана
Мужчины будут охранять школы и детсады Фото:

Мужчинам из Тюмени предлагают отправиться на работу в ЛНР и ДНР. Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы hh.ru. В обязанности соискателей входит охрана образовательных учреждений (школы, сады) и строительных объектов.

«Вакансия: охранник. Заработная плата от 170 тысяч рублей на руки. Обязанности: охрана школ, садов, обход территорий, охрана имущества. График работы: 2/2 месяца», — говорится в объявлении.

Также работодатель гарантирует официальное трудоустройство и обеспечивает проезд, проживание, питание, обмундирование и обучение для сотрудника. Кроме того, корреспонденту URA.RU автор вакансии сообщил, что если сотруднику пришла повестка, то руководство компании отправит запрос в Минобороны, чтобы работу на территории ЛНР и ДНР засчитали как за службу по призыву.

Ранее агентство рассказывало о том, что на Донбасс прибыли первые тюменские учителя-волонтеры. Среди них — два учителя физкультуры и один учитель русского языка.

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Мужчинам из Тюмени предлагают отправиться на работу в ЛНР и ДНР. Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы hh.ru. В обязанности соискателей входит охрана образовательных учреждений (школы, сады) и строительных объектов. «Вакансия: охранник. Заработная плата от 170 тысяч рублей на руки. Обязанности: охрана школ, садов, обход территорий, охрана имущества. График работы: 2/2 месяца», — говорится в объявлении. Также работодатель гарантирует официальное трудоустройство и обеспечивает проезд, проживание, питание, обмундирование и обучение для сотрудника. Кроме того, корреспонденту URA.RU автор вакансии сообщил, что если сотруднику пришла повестка, то руководство компании отправит запрос в Минобороны, чтобы работу на территории ЛНР и ДНР засчитали как за службу по призыву. Ранее агентство рассказывало о том, что на Донбасс прибыли первые тюменские учителя-волонтеры. Среди них — два учителя физкультуры и один учитель русского языка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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