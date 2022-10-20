Учащиеся школы № 13 Ноябрьска не успевают поесть из-за очереди в столовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школьники Ноябрьска (ЯНАО) не успевают поесть на переменах из-за очередей в школьных столовых. Об этом сообщает telegram-канал «NSK».

«В школе № 13 сделали так, что питаются в столовой сразу три параллели. В столовую зайти невозможно, за 20 минут ни поесть, ни купить [еду] не получается», — сообщают в Telegram.

В комментариях к посту пользователи подтверждают опубликованную информацию. «Сын перестал ходить в буфет. Не пробиться», — пишет один из родителей. «Меня там сегодня чуть не задавили», — жалуется очевидец.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию школы № 13 с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что меню в школах Ноябрьска будет составляться с учетом пожеланий учеников. Школьники хотят видеть в меню больше фруктов и выпечки.