20 октября 2022
19 октября 2022

В ЯНАО школьники не успевают поесть из-за очередей в столовых. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, салат, еда, столовая, школьное питание
Учащиеся школы № 13 Ноябрьска не успевают поесть из-за очереди в столовой Фото:

Школьники Ноябрьска (ЯНАО) не успевают поесть на переменах из-за очередей в школьных столовых. Об этом сообщает telegram-канал «NSK».

«В школе № 13 сделали так, что питаются в столовой сразу три параллели. В столовую зайти невозможно, за 20 минут ни поесть, ни купить [еду] не получается», — сообщают в Telegram.

В комментариях к посту пользователи подтверждают опубликованную информацию. «Сын перестал ходить в буфет. Не пробиться», — пишет один из родителей. «Меня там сегодня чуть не задавили», — жалуется очевидец.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию школы № 13 с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что меню в школах Ноябрьска будет составляться с учетом пожеланий учеников. Школьники хотят видеть в меню больше фруктов и выпечки.

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Школьники Ноябрьска (ЯНАО) не успевают поесть на переменах из-за очередей в школьных столовых. Об этом сообщает telegram-канал «NSK». «В школе № 13 сделали так, что питаются в столовой сразу три параллели. В столовую зайти невозможно, за 20 минут ни поесть, ни купить [еду] не получается», — сообщают в Telegram. В комментариях к посту пользователи подтверждают опубликованную информацию. «Сын перестал ходить в буфет. Не пробиться», — пишет один из родителей. «Меня там сегодня чуть не задавили», — жалуется очевидец. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию школы № 13 с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что меню в школах Ноябрьска будет составляться с учетом пожеланий учеников. Школьники хотят видеть в меню больше фруктов и выпечки.
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