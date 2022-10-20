В Тюмени ожидают приезд сотен жителей ЛДНР, Запорожья и Херсона

Приезжающих поселят в пункты временного размещения, сеть которых в области расширяют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Тюменская область готова принять 1 600 человек, эвакуировавшихся с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины. Об этом URA.RU рассказали в департаменте соцразвития региона. Для приезжающих откроют новые пункты размещения.

«В соответствии с федеральным распределением, Тюменская область готова принять 1 600 людей, эвакуировавшихся с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины. В связи с этим актуализирован перечень пунктов временного размещения, в настоящее время он проходит общественное обсуждение», — рассказали URA.RU в департаменте соцразвития региона.

Ранее в пунктах временного размещения селили беженцев из ЛДНР и Украины. Они начали приезжать в Тюменскую область после начала спецоперации. Изначально мест размещения было 16. Новое постановление доведет их количество до 20, причем часть прежних пунктов аннулируют.

По задумке властей эвакуированные будут жить в гостиницах, отелях, на базе отдыха и в оздоровительном лагере. Они расположены в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске, Заводоуковске и Заводоуковском районе, селе Уват.

«При расселении людей, как и ранее, будет использоваться индивидуальный подход. Люди будут размещаться по месту проживания родственников, найденного рабочего места и тому подобного», — пояснили URA.RU в департаменте соцразвития.

Как ранее писало агентство, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил о том, что регионы Урала смогут принять жителей Херсонской области, желающих переехать по специальной жилищной программе. Такое право гражданам новоприсоединенной к РФ области планируют дать федеральные власти.