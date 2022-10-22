Пассажира иномарки госпитализировали после ДТП (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На восьмом километре автодороги Коротчаево — Тазовский в ЯНАО опрокинулась иномарка. В ДТП пострадал один человек, сообщается в группе «Госавтоинспекция Ямала» в соцсети «ВКонтакте».

«Водитель автомобиля „Geely“ не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир „Geely“ госпитализирован», — отмечается в сообщении. Авария произошла 22 октября.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде (ЯНАО) на улице Манчинского занесло снегоход. В результате аварии водитель и пассажир с травмами доставлены в больницу.