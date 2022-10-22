22 октября 2022
21 октября 2022
20 октября 2022

В ЯНАО опрокинулась иномарка, пострадал пассажир. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажира иномарки госпитализировали после ДТП (фото из архива) Фото:

На восьмом километре автодороги Коротчаево — Тазовский в ЯНАО опрокинулась иномарка. В ДТП пострадал один человек, сообщается в группе «Госавтоинспекция Ямала» в соцсети «ВКонтакте».

«Водитель автомобиля „Geely“ не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир „Geely“ госпитализирован», — отмечается в сообщении. Авария произошла 22 октября.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде (ЯНАО) на улице Манчинского занесло снегоход. В результате аварии водитель и пассажир с травмами доставлены в больницу.

В аварии пострадал пассажир
Фото:

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На восьмом километре автодороги Коротчаево — Тазовский в ЯНАО опрокинулась иномарка. В ДТП пострадал один человек, сообщается в группе «Госавтоинспекция Ямала» в соцсети «ВКонтакте». «Водитель автомобиля „Geely“ не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир „Geely“ госпитализирован», — отмечается в сообщении. Авария произошла 22 октября. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде (ЯНАО) на улице Манчинского занесло снегоход. В результате аварии водитель и пассажир с травмами доставлены в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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