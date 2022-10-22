22 октября 2022
21 октября 2022

В Тюмени возле ТЦ «Магеллан» сбили велосипедиста. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с велосипедом. Челябинск, велосипед, происшествие, дтп, авария, дорога
ДТП произошло возле торгового центра Фото:

В Тюмени возле торгового центра «Магеллан» сбили велосипедиста. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Возле Магеллана произошло ДТП. Сбили велосипедиста», — написал анонимный пользователь в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив видеозапись с места аварии. На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на пешеходном переходе была сбита 12-летняя девочка. Школьница ехала по «зебре» на велосипеде.

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В Тюмени возле торгового центра «Магеллан» сбили велосипедиста. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Возле Магеллана произошло ДТП. Сбили велосипедиста», — написал анонимный пользователь в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив видеозапись с места аварии. На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на пешеходном переходе была сбита 12-летняя девочка. Школьница ехала по «зебре» на велосипеде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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