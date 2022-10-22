ДТП произошло возле торгового центра
В Тюмени возле торгового центра «Магеллан» сбили велосипедиста. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
«Возле Магеллана произошло ДТП. Сбили велосипедиста», — написал анонимный пользователь в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив видеозапись с места аварии. На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники ДПС.
Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на пешеходном переходе была сбита 12-летняя девочка. Школьница ехала по «зебре» на велосипеде.
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