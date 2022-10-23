23 октября 2022
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21 октября 2022

Тюменцев предупредили об опасном природном явлении

В Тюменской области более суток будет наблюдаться сильный ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода. Тюмень, рекламный щит, сильный ветер
Сильный порывистый ветер ждет тюменцев в ближайшие сутки Фото:

Сильный порывистый ветер до 16 метров в секунду ожидает жителей Тюменской области вплоть до 20:00 25 октября. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте областного Гидрометцентра.

«Тюменская область. Предупреждение, период — до 20:00 25 октября. Ветер, местами порывы до 16 метров в секунду», — сообщается на сайте тюменского Гидрометцентра.

Согласно международной шкале Бофорта, ветер подобной силы способен гнуть стволы деревьев. В подобных условиях гражданам советуют держаться подальше от плохо закрепленных конструкций, рекламных щитов, строительных объектов. Время нахождения на улице стоит сократить, а также внимательнее следить за детьми.

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Сильный порывистый ветер до 16 метров в секунду ожидает жителей Тюменской области вплоть до 20:00 25 октября. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте областного Гидрометцентра. «Тюменская область. Предупреждение, период — до 20:00 25 октября. Ветер, местами порывы до 16 метров в секунду», — сообщается на сайте тюменского Гидрометцентра. Согласно международной шкале Бофорта, ветер подобной силы способен гнуть стволы деревьев. В подобных условиях гражданам советуют держаться подальше от плохо закрепленных конструкций, рекламных щитов, строительных объектов. Время нахождения на улице стоит сократить, а также внимательнее следить за детьми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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