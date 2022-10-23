Тюменцев предупредили об опасном природном явлении

В Тюменской области более суток будет наблюдаться сильный ветер

24 октября 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

Сильный порывистый ветер ждет тюменцев в ближайшие сутки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сильный порывистый ветер до 16 метров в секунду ожидает жителей Тюменской области вплоть до 20:00 25 октября. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте областного Гидрометцентра. «Тюменская область. Предупреждение, период — до 20:00 25 октября. Ветер, местами порывы до 16 метров в секунду», — сообщается на сайте тюменского Гидрометцентра. Согласно международной шкале Бофорта, ветер подобной силы способен гнуть стволы деревьев. В подобных условиях гражданам советуют держаться подальше от плохо закрепленных конструкций, рекламных щитов, строительных объектов. Время нахождения на улице стоит сократить, а также внимательнее следить за детьми.

Сильный порывистый ветер до 16 метров в секунду ожидает жителей Тюменской области вплоть до 20:00 25 октября. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте областного Гидрометцентра. «Тюменская область. Предупреждение, период — до 20:00 25 октября. Ветер, местами порывы до 16 метров в секунду», — сообщается на сайте тюменского Гидрометцентра. Согласно международной шкале Бофорта, ветер подобной силы способен гнуть стволы деревьев. В подобных условиях гражданам советуют держаться подальше от плохо закрепленных конструкций, рекламных щитов, строительных объектов. Время нахождения на улице стоит сократить, а также внимательнее следить за детьми.