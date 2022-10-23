Тюменцев предупредили об опасном природном явлении

Сильный порывистый ветер до 16 метров в секунду ожидает жителей Тюменской области вплоть до 20:00 25 октября. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте областного Гидрометцентра.
«Тюменская область. Предупреждение, период — до 20:00 25 октября. Ветер, местами порывы до 16 метров в секунду», — сообщается на сайте тюменского Гидрометцентра.
Согласно международной шкале Бофорта, ветер подобной силы способен гнуть стволы деревьев. В подобных условиях гражданам советуют держаться подальше от плохо закрепленных конструкций, рекламных щитов, строительных объектов. Время нахождения на улице стоит сократить, а также внимательнее следить за детьми.
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