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21 октября 2022

В ЯНАО ученики создали проект школьной столовой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие школы N123 в Академическом районе. Екатеринбург , столовая, школа 123
В ЯНАО по проекту учеников сделали ремонт в школьной столовой Фото:

В Новом Порту (ЯНАО) школьную столовую отремонтировали по проекту учеников. Об этом сообщается на официальной странице социальной сети «ВКонтакте» департамента образования Ямальского района.

«В Новопортовской школе-интернате важная новость: в рамках программы „Школьное партисипаторное бюджетирование“ школьная столовая обзавелась новым дизайном!» — говорится в сообщении.

Проект «Столовая мечты» был создан учениками 9 класса совместно с классным руководителем. Школьная столовая поменяла свой облик в лучшую сторону: была установлена барная стойка, барные табуреты, стена из белого кирпича, новые потолочные светильники и жалюзи. По мнению инициаторов проекта, эти изменения будут способствовать формированию культуры питания и поведения.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО школьники не успевают поесть из-за очередей в столовых. Это вызвано тем, что одновременно питаются по три параллели.

В ЯНАО по проекту школьников сделан ремонт в столовой
По проекту установлена барная стойка, стулья, стена из белого кирпича, светильники и жалюзи

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В Новом Порту (ЯНАО) школьную столовую отремонтировали по проекту учеников. Об этом сообщается на официальной странице социальной сети «ВКонтакте» департамента образования Ямальского района. «В Новопортовской школе-интернате важная новость: в рамках программы „Школьное партисипаторное бюджетирование“ школьная столовая обзавелась новым дизайном!» — говорится в сообщении. Проект «Столовая мечты» был создан учениками 9 класса совместно с классным руководителем. Школьная столовая поменяла свой облик в лучшую сторону: была установлена барная стойка, барные табуреты, стена из белого кирпича, новые потолочные светильники и жалюзи. По мнению инициаторов проекта, эти изменения будут способствовать формированию культуры питания и поведения. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО школьники не успевают поесть из-за очередей в столовых. Это вызвано тем, что одновременно питаются по три параллели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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