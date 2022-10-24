В Новом Порту (ЯНАО) школьную столовую отремонтировали по проекту учеников. Об этом сообщается на официальной странице социальной сети «ВКонтакте» департамента образования Ямальского района.
«В Новопортовской школе-интернате важная новость: в рамках программы „Школьное партисипаторное бюджетирование“ школьная столовая обзавелась новым дизайном!» — говорится в сообщении.
Проект «Столовая мечты» был создан учениками 9 класса совместно с классным руководителем. Школьная столовая поменяла свой облик в лучшую сторону: была установлена барная стойка, барные табуреты, стена из белого кирпича, новые потолочные светильники и жалюзи. По мнению инициаторов проекта, эти изменения будут способствовать формированию культуры питания и поведения.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО школьники не успевают поесть из-за очередей в столовых. Это вызвано тем, что одновременно питаются по три параллели.
В ЯНАО по проекту школьников сделан ремонт в столовой
страница «ВКонтакте» Департамента образования Ямальского района
По проекту установлена барная стойка, стулья, стена из белого кирпича, светильники и жалюзи
страница «ВКонтакте» Департамента образования Ямальского района
В Новом Порту (ЯНАО) школьную столовую отремонтировали по проекту учеников. Об этом сообщается на официальной странице социальной сети «ВКонтакте» департамента образования Ямальского района. «В Новопортовской школе-интернате важная новость: в рамках программы „Школьное партисипаторное бюджетирование“ школьная столовая обзавелась новым дизайном!» — говорится в сообщении. Проект «Столовая мечты» был создан учениками 9 класса совместно с классным руководителем. Школьная столовая поменяла свой облик в лучшую сторону: была установлена барная стойка, барные табуреты, стена из белого кирпича, новые потолочные светильники и жалюзи. По мнению инициаторов проекта, эти изменения будут способствовать формированию культуры питания и поведения. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО школьники не успевают поесть из-за очередей в столовых. Это вызвано тем, что одновременно питаются по три параллели.