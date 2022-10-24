В ЯНАО по проекту учеников сделали ремонт в школьной столовой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Новом Порту (ЯНАО) школьную столовую отремонтировали по проекту учеников. Об этом сообщается на официальной странице социальной сети «ВКонтакте» департамента образования Ямальского района.

«В Новопортовской школе-интернате важная новость: в рамках программы „Школьное партисипаторное бюджетирование“ школьная столовая обзавелась новым дизайном!» — говорится в сообщении.

Проект «Столовая мечты» был создан учениками 9 класса совместно с классным руководителем. Школьная столовая поменяла свой облик в лучшую сторону: была установлена барная стойка, барные табуреты, стена из белого кирпича, новые потолочные светильники и жалюзи. По мнению инициаторов проекта, эти изменения будут способствовать формированию культуры питания и поведения.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО школьники не успевают поесть из-за очередей в столовых. Это вызвано тем, что одновременно питаются по три параллели.

В ЯНАО по проекту школьников сделан ремонт в столовой страница «ВКонтакте» Департамента образования Ямальского района