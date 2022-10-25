25 октября 2022
24 октября 2022

Губернатор Моор рассказал об интересе инвесторов к Тюменской области из дружественных стран

Александр Моор: мы видим потенциал сотрудничества со странами арабского мира
© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , моор александр
Александр Моор заявил, что к Тюменской области проявляют интерес инвесторы из Египта и Китая Фото:

К Тюменской области проявляют интерес инвесторы из дружественных стран на уровне переговоров. В частности, это Китай и Египет. Об этом журналистам рассказал губернатор региона Алесандр Моор.

«Интерес на уровне переговоров, разговоров, безусловно, есть. К нам в мае приезжали китайские коллеги из трубопроводного кластера. Есть интерес, но мы понимаем, что это непростые переговорщики», — рассказал Моор в интервью «Ведомостям».

Он также добавил, что к Тюменской области интерес проявляет Египет, отметив, что на Тюменском нефтегазовом форуме работала делегация египетских нефтесервисных компаний. «Мы видим потенциал нашего сотрудничества со странами арабского мира, которые также добывают нефть, их интересуют технологии нефтедобычи, нефтесервиса и оборудование. И мы видим в этом потенциал развития», — добавил Моор.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 20 по 22 сентября 2022 года состоялся Промышленно-энергетический форум TNF-2022, в котором принимали участие лидеры российской энергетической отрасли. Кроме того, «Сибур» провел переговоры с Китаем, ОАЭ и Ираном о поставках запчастей для ремонта импортного оборудования.

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К Тюменской области проявляют интерес инвесторы из дружественных стран на уровне переговоров. В частности, это Китай и Египет. Об этом журналистам рассказал губернатор региона Алесандр Моор. «Интерес на уровне переговоров, разговоров, безусловно, есть. К нам в мае приезжали китайские коллеги из трубопроводного кластера. Есть интерес, но мы понимаем, что это непростые переговорщики», — рассказал Моор в интервью «Ведомостям». Он также добавил, что к Тюменской области интерес проявляет Египет, отметив, что на Тюменском нефтегазовом форуме работала делегация египетских нефтесервисных компаний. «Мы видим потенциал нашего сотрудничества со странами арабского мира, которые также добывают нефть, их интересуют технологии нефтедобычи, нефтесервиса и оборудование. И мы видим в этом потенциал развития», — добавил Моор. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 20 по 22 сентября 2022 года состоялся Промышленно-энергетический форум TNF-2022, в котором принимали участие лидеры российской энергетической отрасли. Кроме того, «Сибур» провел переговоры с Китаем, ОАЭ и Ираном о поставках запчастей для ремонта импортного оборудования.
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