25 октября 2022
24 октября 2022

В ЯНАО мужчина убил иностранку и попытался сбежать из страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, полицейский, митинг, полиция, задержание, овд
Мужчину задержали в аэропорту при попытке покинуть страну Фото:

Житель Нового Уренгоя убил свою жену, гражданку иностранного государства, и пытался покинуть страну. Об этом сообщается на сайте СКР по ЯНАО.

«По данным следствия, 25 октября 2022 года в микрорайоне Восточный в г. Новый Уренгой в квартире обнаружено тело женщины, 1991 года рождения с признаками насильственной смерти — телесными повреждениями в области головы. Установлено, что смертельные удары потерпевшей — гражданке иностранного государства нанес ее супруг. Мужчина, видя, что супруга скончалась, предпринял попытку скрыться, вылетев в Москву и намереваясь оттуда покинуть пределы России», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали в тот же день в аэропорту сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Тазовского пытался убить родного брата. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на момент покушения. Его приговорили к шести годам лишения свободы.

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Житель Нового Уренгоя убил свою жену, гражданку иностранного государства, и пытался покинуть страну. Об этом сообщается на сайте СКР по ЯНАО. «По данным следствия, 25 октября 2022 года в микрорайоне Восточный в г. Новый Уренгой в квартире обнаружено тело женщины, 1991 года рождения с признаками насильственной смерти — телесными повреждениями в области головы. Установлено, что смертельные удары потерпевшей — гражданке иностранного государства нанес ее супруг. Мужчина, видя, что супруга скончалась, предпринял попытку скрыться, вылетев в Москву и намереваясь оттуда покинуть пределы России», — говорится в сообщении. Мужчину задержали в тот же день в аэропорту сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Ранее URA.RU сообщало, что житель Тазовского пытался убить родного брата. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на момент покушения. Его приговорили к шести годам лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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