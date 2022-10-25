В ЯНАО мужчина убил иностранку и попытался сбежать из страны

Мужчину задержали в аэропорту при попытке покинуть страну Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Нового Уренгоя убил свою жену, гражданку иностранного государства, и пытался покинуть страну. Об этом сообщается на сайте СКР по ЯНАО.

«По данным следствия, 25 октября 2022 года в микрорайоне Восточный в г. Новый Уренгой в квартире обнаружено тело женщины, 1991 года рождения с признаками насильственной смерти — телесными повреждениями в области головы. Установлено, что смертельные удары потерпевшей — гражданке иностранного государства нанес ее супруг. Мужчина, видя, что супруга скончалась, предпринял попытку скрыться, вылетев в Москву и намереваясь оттуда покинуть пределы России», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали в тот же день в аэропорту сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Тазовского пытался убить родного брата. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на момент покушения. Его приговорили к шести годам лишения свободы.