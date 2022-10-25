25 октября 2022
24 октября 2022

Из городов ЯНАО отправили очередную группу добровольцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, мобилизация, мобилизованные
Из Тарко-Сале группа добровольцев отправилась на обучение сегодня, 26 октября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители городов ЯНАО, добровольно изъявившие желание участвовать в специальной военной операции, отправились в учебные пункты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в окружном правительстве.

«В эти дни из ЯНАО отправляют добровольцев в учебные пункты, где они будут проходить подготовку. Из Ямальского и Тазовского райнов отправилось по несколько человек», — уточнили там.

В мэрии Пуровского района агентству сообщили, что из Тарко-Сале группа добровольцев отправилась на обучение сегодня, 26 октября. В администрации Нового Уренгоя URA.RU подтвердили, что жители города, изъявившие желание добровольно принять участие в СВО, отправятся в пункты сборов завтра, 27 октября.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил мобилизованных защитников, которые находятся в Тюмени. Глава округа лично проверил обмундирование и технику, которые поступили ямальцам.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации 21 сентября. Для помощи армии РФ на фронт должны направить около 300 тысяч человек из запаса. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Главная задача — защитить мирное население Донбасса, которое 8 лет подвергается обстрелам ВСУ.

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Жители городов ЯНАО, добровольно изъявившие желание участвовать в специальной военной операции, отправились в учебные пункты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в окружном правительстве. «В эти дни из ЯНАО отправляют добровольцев в учебные пункты, где они будут проходить подготовку. Из Ямальского и Тазовского райнов отправилось по несколько человек», — уточнили там. В мэрии Пуровского района агентству сообщили, что из Тарко-Сале группа добровольцев отправилась на обучение сегодня, 26 октября. В администрации Нового Уренгоя URA.RU подтвердили, что жители города, изъявившие желание добровольно принять участие в СВО, отправятся в пункты сборов завтра, 27 октября. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил мобилизованных защитников, которые находятся в Тюмени. Глава округа лично проверил обмундирование и технику, которые поступили ямальцам. Президент РФ Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации 21 сентября. Для помощи армии РФ на фронт должны направить около 300 тысяч человек из запаса. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Главная задача — защитить мирное население Донбасса, которое 8 лет подвергается обстрелам ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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