Из городов ЯНАО отправили очередную группу добровольцев

Из Тарко-Сале группа добровольцев отправилась на обучение сегодня, 26 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители городов ЯНАО, добровольно изъявившие желание участвовать в специальной военной операции, отправились в учебные пункты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в окружном правительстве.

«В эти дни из ЯНАО отправляют добровольцев в учебные пункты, где они будут проходить подготовку. Из Ямальского и Тазовского райнов отправилось по несколько человек», — уточнили там.

В мэрии Пуровского района агентству сообщили, что из Тарко-Сале группа добровольцев отправилась на обучение сегодня, 26 октября. В администрации Нового Уренгоя URA.RU подтвердили, что жители города, изъявившие желание добровольно принять участие в СВО, отправятся в пункты сборов завтра, 27 октября.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил мобилизованных защитников, которые находятся в Тюмени. Глава округа лично проверил обмундирование и технику, которые поступили ямальцам.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации 21 сентября. Для помощи армии РФ на фронт должны направить около 300 тысяч человек из запаса. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Главная задача — защитить мирное население Донбасса, которое 8 лет подвергается обстрелам ВСУ.