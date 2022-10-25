25 октября 2022
24 октября 2022

Семья мобилизованного жителя ЯНАО получила жилье взамен сгоревшего дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Семье нечем было платить за съемное жилье Фото:
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Мобилизация в России

В Новом Уренгое (ЯНАО) семье мобилизованного, у которой сгорел дом в 2020 году, выделили квартиру. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация Ямал».

«В Новом Уренгое семье мобилизованного, у которой сгорел дом, выделили квартиру. В городской штаб #МыВместе обратилась супруга военнослужащего. Женщина рассказала, что в 2020 году у них сгорел частный дом. Летом семья жила в переоборудованной бане, а зимой снимала квартиру. В связи с мобилизацией супруга платить за нее семья не может», — говорится в сообщении.

Семье выделили квартиру. Жители помогли семье с мебелью, студенты многопрофильного колледжа сделают в квартире косметический ремонт.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ распорядилось, чтобы мобилизованные граждане не платили за коммунальные счета. Росимущество самостоятельно уплачивает за них платежи. Частичная мобилизация в России началась по указу президента Владимира Путина 21 сентября.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) семье мобилизованного, у которой сгорел дом в 2020 году, выделили квартиру. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация Ямал». «В Новом Уренгое семье мобилизованного, у которой сгорел дом, выделили квартиру. В городской штаб #МыВместе обратилась супруга военнослужащего. Женщина рассказала, что в 2020 году у них сгорел частный дом. Летом семья жила в переоборудованной бане, а зимой снимала квартиру. В связи с мобилизацией супруга платить за нее семья не может», — говорится в сообщении. Семье выделили квартиру. Жители помогли семье с мебелью, студенты многопрофильного колледжа сделают в квартире косметический ремонт. Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ распорядилось, чтобы мобилизованные граждане не платили за коммунальные счета. Росимущество самостоятельно уплачивает за них платежи. Частичная мобилизация в России началась по указу президента Владимира Путина 21 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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