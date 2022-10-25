Семья мобилизованного жителя ЯНАО получила жилье взамен сгоревшего дома

Семье нечем было платить за съемное жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Новом Уренгое (ЯНАО) семье мобилизованного, у которой сгорел дом в 2020 году, выделили квартиру. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация Ямал».

«В Новом Уренгое семье мобилизованного, у которой сгорел дом, выделили квартиру. В городской штаб #МыВместе обратилась супруга военнослужащего. Женщина рассказала, что в 2020 году у них сгорел частный дом. Летом семья жила в переоборудованной бане, а зимой снимала квартиру. В связи с мобилизацией супруга платить за нее семья не может», — говорится в сообщении.

Семье выделили квартиру. Жители помогли семье с мебелью, студенты многопрофильного колледжа сделают в квартире косметический ремонт.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ распорядилось, чтобы мобилизованные граждане не платили за коммунальные счета. Росимущество самостоятельно уплачивает за них платежи. Частичная мобилизация в России началась по указу президента Владимира Путина 21 сентября.