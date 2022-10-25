Власти РФ оплатят ЖКХ за мобилизованных и разрешат не платить за аренду квартиру

25 октября 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Росимущество самостоятельно оплатит долги за коммунальные услуги мобилизованным гражданам Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Благодаря распоряжению Правительства РФ, власти оплатят мобилизованным гражданам и добровольцам счета за коммунальные услуги. Об этом сообщается на официальном сайте Росимущества. «В период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, мобилизованными гражданами и добровольцами <…> Росимущество самостоятельно уплачивает за них коммунальные платежи», — написано на сайте. Право на отсрочку по аренде жилья имеют как физические, так и юридические лица. Также они могут без штрафов расторгнуть договор аренды федерального имущества. Распоряжение вступило в силу 15 октября. Россия с 21 сентября проводит на территории частичную мобилизацию. Всего планируется мобилизовать 300 тысяч человек. Каждому такому гражданину полагаются льготы и выплаты.

Благодаря распоряжению Правительства РФ, власти оплатят мобилизованным гражданам и добровольцам счета за коммунальные услуги. Об этом сообщается на официальном сайте Росимущества. «В период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, мобилизованными гражданами и добровольцами <…> Росимущество самостоятельно уплачивает за них коммунальные платежи», — написано на сайте. Право на отсрочку по аренде жилья имеют как физические, так и юридические лица. Также они могут без штрафов расторгнуть договор аренды федерального имущества. Распоряжение вступило в силу 15 октября. Россия с 21 сентября проводит на территории частичную мобилизацию. Всего планируется мобилизовать 300 тысяч человек. Каждому такому гражданину полагаются льготы и выплаты.