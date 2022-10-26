Аграрная компания в Тюменской области ищет директора и обещает бронь от призыва

Компания специализируется на производстве молока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Тюменской области аграрная компания ищет директора для своего комплекса в селе Красново Исетского района. Получившему должность предоставляют бронь от призыва по частичной мобилизации. Такая вакансия размещена на сервисе HeahHunter.

«В связи с расширением и выведение должности из-под юрисдикции учредителей активно ищем управляющего/генерального директора животноводческого комплекса. Зарплата от 150 000 до 250 000 рублей на руки. Мы готовы предложить вам возможность оформления брони для подлежащих призыву», — написано в объявлении ООО «ЗапСибХлеб-Исеть».

Директор должен будет управлять деятельностью животноводческого комплекса, обеспечивать рациональное использование ресурсов и участвовать в организации подготовки и повышения квалификации кадров. От компании новому сотруднику готовы предоставить официальное трудоустройство и современное оборудование.

Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. Призыву подлежат те, кто находится в запасе, однако для ряда граждан предусмотрена бронь. Это зависит от их профессии и образования, а также работы в стратегически важных компаниях. Ранее URA.RU сообщало, что работникам школьных столовых в Тюмени предложили отсрочку от мобилизации.