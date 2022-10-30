30 октября 2022

В ноябре тюменцы временно останутся без теле- и радиовещания: график

В ноябре тюменцы временно останутся без теле- и радиовещания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия по объекту Центр адаптивного спорта, торжественная церемония чествования спортсменов XXXIII Сурдлимпийских игр. Сургут, телевизор, гостиница
Профилактические работы запланированы в ноябре с 1 по 18 число Фото:

В некоторых районах Тюменской области в ноябре ожидаются перерывы в телерадиовещании. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«С 1 по 18 ноября 2022 года в отдельных районах Тюменской области ожидаются перерывы в телерадиовещании. Коснется это Упоровского, Абатского, Казанского и Аромашеского районов», — рассказали в информационном центре.

Перерывы в телерадиовещании будут вызваны проведением профилактических работ. В Упоровском районе работы пройдут 1 ноября. В Аромашевском районе профилактика телерадиовещания состоится 11 и 16 ноября. 14 ноября работы пройдут в Абатском районе и 18 ноября в Казанском. Во всех районах Тюменской области работы будут осуществляться с 11 до 17 часов.

Фото:

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

В некоторых районах Тюменской области в ноябре ожидаются перерывы в телерадиовещании. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «С 1 по 18 ноября 2022 года в отдельных районах Тюменской области ожидаются перерывы в телерадиовещании. Коснется это Упоровского, Абатского, Казанского и Аромашеского районов», — рассказали в информационном центре. Перерывы в телерадиовещании будут вызваны проведением профилактических работ. В Упоровском районе работы пройдут 1 ноября. В Аромашевском районе профилактика телерадиовещания состоится 11 и 16 ноября. 14 ноября работы пройдут в Абатском районе и 18 ноября в Казанском. Во всех районах Тюменской области работы будут осуществляться с 11 до 17 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...