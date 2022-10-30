В ноябре тюменцы временно останутся без теле- и радиовещания: график

В некоторых районах Тюменской области в ноябре ожидаются перерывы в телерадиовещании. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«С 1 по 18 ноября 2022 года в отдельных районах Тюменской области ожидаются перерывы в телерадиовещании. Коснется это Упоровского, Абатского, Казанского и Аромашеского районов», — рассказали в информационном центре.
Перерывы в телерадиовещании будут вызваны проведением профилактических работ. В Упоровском районе работы пройдут 1 ноября. В Аромашевском районе профилактика телерадиовещания состоится 11 и 16 ноября. 14 ноября работы пройдут в Абатском районе и 18 ноября в Казанском. Во всех районах Тюменской области работы будут осуществляться с 11 до 17 часов.
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