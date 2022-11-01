01 ноября 2022
31 октября 2022

В ЯНАО жители возмущены не работающим буфетом в колледже

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие школ N 83 и N 30. Екатеринбург, столовая
В колледже Салехарда студенты не могут питаться в столовой Фото:

В Салехарде (ЯНАО) не работает платный буфет в Ямальском многопрофильном колледже. Об этом сообщается в местном паблике социальной сети «Вконтакте».

«Почему в нашем Ямальском многопрофильном колледже не работает платный буфет? Дети говорят, что буфет на ремонте. Столовая работает, но для льготников, то есть для многодетных, малообеспеченных и так далее, а остальным что прикажите делать?» — говорится в анонимной записи.

Автор отмечает, что студенты учатся с утра и практически до вечера, без возможности сходить домой. Все это портит детям здоровье: «Так и до гастрита со всеми вытекающими не долго». Также в записи предлагается кормить платно, тех студентов, которые не относятся к льготной категории. В комментариях пользователя поддерживают. «Горячее питание должно конечно быть, что значит выбегать куда-то перекусить. В столовой сделали бы чтобы можно было питаться по приемлемой цене», — пишет Лера Зацепина.

Ранее URA.RU рассказывало, что курганских школьников кормили супами с запрещенным продуктом. В школу Половинского муниципального округа поставили суповые наборы из говяжьих хвостов, которые нельзя есть детям.

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В Салехарде (ЯНАО) не работает платный буфет в Ямальском многопрофильном колледже. Об этом сообщается в местном паблике социальной сети «Вконтакте». «Почему в нашем Ямальском многопрофильном колледже не работает платный буфет? Дети говорят, что буфет на ремонте. Столовая работает, но для льготников, то есть для многодетных, малообеспеченных и так далее, а остальным что прикажите делать?» — говорится в анонимной записи. Автор отмечает, что студенты учатся с утра и практически до вечера, без возможности сходить домой. Все это портит детям здоровье: «Так и до гастрита со всеми вытекающими не долго». Также в записи предлагается кормить платно, тех студентов, которые не относятся к льготной категории. В комментариях пользователя поддерживают. «Горячее питание должно конечно быть, что значит выбегать куда-то перекусить. В столовой сделали бы чтобы можно было питаться по приемлемой цене», — пишет Лера Зацепина. Ранее URA.RU рассказывало, что курганских школьников кормили супами с запрещенным продуктом. В школу Половинского муниципального округа поставили суповые наборы из говяжьих хвостов, которые нельзя есть детям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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