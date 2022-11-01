В ЯНАО жители возмущены не работающим буфетом в колледже

02 ноября 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

В колледже Салехарда студенты не могут питаться в столовой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) не работает платный буфет в Ямальском многопрофильном колледже. Об этом сообщается в местном паблике социальной сети «Вконтакте». «Почему в нашем Ямальском многопрофильном колледже не работает платный буфет? Дети говорят, что буфет на ремонте. Столовая работает, но для льготников, то есть для многодетных, малообеспеченных и так далее, а остальным что прикажите делать?» — говорится в анонимной записи. Автор отмечает, что студенты учатся с утра и практически до вечера, без возможности сходить домой. Все это портит детям здоровье: «Так и до гастрита со всеми вытекающими не долго». Также в записи предлагается кормить платно, тех студентов, которые не относятся к льготной категории. В комментариях пользователя поддерживают. «Горячее питание должно конечно быть, что значит выбегать куда-то перекусить. В столовой сделали бы чтобы можно было питаться по приемлемой цене», — пишет Лера Зацепина. Ранее URA.RU рассказывало, что курганских школьников кормили супами с запрещенным продуктом. В школу Половинского муниципального округа поставили суповые наборы из говяжьих хвостов, которые нельзя есть детям.

В Салехарде (ЯНАО) не работает платный буфет в Ямальском многопрофильном колледже. Об этом сообщается в местном паблике социальной сети «Вконтакте». «Почему в нашем Ямальском многопрофильном колледже не работает платный буфет? Дети говорят, что буфет на ремонте. Столовая работает, но для льготников, то есть для многодетных, малообеспеченных и так далее, а остальным что прикажите делать?» — говорится в анонимной записи. Автор отмечает, что студенты учатся с утра и практически до вечера, без возможности сходить домой. Все это портит детям здоровье: «Так и до гастрита со всеми вытекающими не долго». Также в записи предлагается кормить платно, тех студентов, которые не относятся к льготной категории. В комментариях пользователя поддерживают. «Горячее питание должно конечно быть, что значит выбегать куда-то перекусить. В столовой сделали бы чтобы можно было питаться по приемлемой цене», — пишет Лера Зацепина. Ранее URA.RU рассказывало, что курганских школьников кормили супами с запрещенным продуктом. В школу Половинского муниципального округа поставили суповые наборы из говяжьих хвостов, которые нельзя есть детям.