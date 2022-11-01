Семьи мобилизованных в ЯНАО получат скидки по социальной карте

02 ноября 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

Карта дает скидку от 3 до 5% на покупки и услуги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Семьи мобилизованных из Красноселькупского района (ЯНАО) получили социальные карты на покупку товаров и услуг со скидкой. Планируется, что карты также получат семьи из других населенных пунктов округа, сообщил первый зампредседателя заксобрания ЯНАО и руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Ситников. «Накануне 10 дисконтных карт на приобретение товаров и услуг со скидкой от 3 до 5% выдали семьям мобилизованных ребят Красноселькупского района. Там у проекта „Забота“ более десятка партнеров: промтоварные и продуктовые магазины, парикмахерские, ателье, автозаправочные станции. Пользоваться льготой можно будет и в других городах и поселках. В муниципалитетах сейчас уточняют количество получателей карт по имеющимся спискам. Поддержим каждую семью», — уточнил он. Ранее говорилось, что в Губкинском ввели дополнительные меры поддержки для семей военнослужащих. Теперь дети могут посещать в детских садах группу выходного дня, мастера помогут в бытовых проблемах. Все услуги предоставляются бесплатно. Глава страны Владимир Путин сообщил о начале частичной мобилизации 21 сентября. В России было призвано 300 тысяч человек. Из ЯНАО мобилизовали 920 резервистов.

Семьи мобилизованных из Красноселькупского района (ЯНАО) получили социальные карты на покупку товаров и услуг со скидкой. Планируется, что карты также получат семьи из других населенных пунктов округа, сообщил первый зампредседателя заксобрания ЯНАО и руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Ситников. «Накануне 10 дисконтных карт на приобретение товаров и услуг со скидкой от 3 до 5% выдали семьям мобилизованных ребят Красноселькупского района. Там у проекта „Забота“ более десятка партнеров: промтоварные и продуктовые магазины, парикмахерские, ателье, автозаправочные станции. Пользоваться льготой можно будет и в других городах и поселках. В муниципалитетах сейчас уточняют количество получателей карт по имеющимся спискам. Поддержим каждую семью», — уточнил он. Ранее говорилось, что в Губкинском ввели дополнительные меры поддержки для семей военнослужащих. Теперь дети могут посещать в детских садах группу выходного дня, мастера помогут в бытовых проблемах. Все услуги предоставляются бесплатно. Глава страны Владимир Путин сообщил о начале частичной мобилизации 21 сентября. В России было призвано 300 тысяч человек. Из ЯНАО мобилизовали 920 резервистов.