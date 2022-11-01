01 ноября 2022
31 октября 2022

Семьи мобилизованных в ЯНАО получат скидки по социальной карте

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, скидки, дисконтная карта
Карта дает скидку от 3 до 5% на покупки и услуги Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Семьи мобилизованных из Красноселькупского района (ЯНАО) получили социальные карты на покупку товаров и услуг со скидкой. Планируется, что карты также получат семьи из других населенных пунктов округа, сообщил первый зампредседателя заксобрания ЯНАО и руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Ситников.

«Накануне 10 дисконтных карт на приобретение товаров и услуг со скидкой от 3 до 5% выдали семьям мобилизованных ребят Красноселькупского района. Там у проекта „Забота“ более десятка партнеров: промтоварные и продуктовые магазины, парикмахерские, ателье, автозаправочные станции. Пользоваться льготой можно будет и в других городах и поселках. В муниципалитетах сейчас уточняют количество получателей карт по имеющимся спискам. Поддержим каждую семью», — уточнил он.

Ранее говорилось, что в Губкинском ввели дополнительные меры поддержки для семей военнослужащих. Теперь дети могут посещать в детских садах группу выходного дня, мастера помогут в бытовых проблемах. Все услуги предоставляются бесплатно.

Глава страны Владимир Путин сообщил о начале частичной мобилизации 21 сентября. В России было призвано 300 тысяч человек. Из ЯНАО мобилизовали 920 резервистов.

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Семьи мобилизованных из Красноселькупского района (ЯНАО) получили социальные карты на покупку товаров и услуг со скидкой. Планируется, что карты также получат семьи из других населенных пунктов округа, сообщил первый зампредседателя заксобрания ЯНАО и руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Ситников. «Накануне 10 дисконтных карт на приобретение товаров и услуг со скидкой от 3 до 5% выдали семьям мобилизованных ребят Красноселькупского района. Там у проекта „Забота“ более десятка партнеров: промтоварные и продуктовые магазины, парикмахерские, ателье, автозаправочные станции. Пользоваться льготой можно будет и в других городах и поселках. В муниципалитетах сейчас уточняют количество получателей карт по имеющимся спискам. Поддержим каждую семью», — уточнил он. Ранее говорилось, что в Губкинском ввели дополнительные меры поддержки для семей военнослужащих. Теперь дети могут посещать в детских садах группу выходного дня, мастера помогут в бытовых проблемах. Все услуги предоставляются бесплатно. Глава страны Владимир Путин сообщил о начале частичной мобилизации 21 сентября. В России было призвано 300 тысяч человек. Из ЯНАО мобилизовали 920 резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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