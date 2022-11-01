01 ноября 2022

В Тюмени ищут врача на зарплату в полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, стоматология, стоматолог, дантист, стоматологическое кресло
Тюменскому стоматологу готовы платить до 500 тысяч рублей Фото:

В Тюмени ищут стоматолога-ортопеда на зарплату в 500 тысяч рублей. Вакансия размещена на одной из площадок по поиску работу.

«Вакансия: стоматолог-ортопед. Обязанности: проведение консультаций и лечения пациентов, составление плана лечения, командная работа, ведение медицинской документации. Зарплата от 50 до 500 тысяч рублей до вычета налогов», — говорится в вакансии, опубликованной на hh.ru.

Работодатель рассмотрит кандидатов с высшим медицинским образованием и опытом работы от трех лет. Сотрудникам гарантируется официальное трудоустройство, современной оборудование для работы и сменный график.

Ранее URA.RU писало, что тюменским охранникам предлагают зарплату в 170 тысяч рублей за работу в Донбассе. Сотрудникам оплатят проезд, питание, обмундирование и обучение.

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В Тюмени ищут стоматолога-ортопеда на зарплату в 500 тысяч рублей. Вакансия размещена на одной из площадок по поиску работу. «Вакансия: стоматолог-ортопед. Обязанности: проведение консультаций и лечения пациентов, составление плана лечения, командная работа, ведение медицинской документации. Зарплата от 50 до 500 тысяч рублей до вычета налогов», — говорится в вакансии, опубликованной на hh.ru. Работодатель рассмотрит кандидатов с высшим медицинским образованием и опытом работы от трех лет. Сотрудникам гарантируется официальное трудоустройство, современной оборудование для работы и сменный график. Ранее URA.RU писало, что тюменским охранникам предлагают зарплату в 170 тысяч рублей за работу в Донбассе. Сотрудникам оплатят проезд, питание, обмундирование и обучение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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