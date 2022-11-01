В Тюмени ищут врача на зарплату в полмиллиона рублей

Тюменскому стоматологу готовы платить до 500 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени ищут стоматолога-ортопеда на зарплату в 500 тысяч рублей. Вакансия размещена на одной из площадок по поиску работу.

«Вакансия: стоматолог-ортопед. Обязанности: проведение консультаций и лечения пациентов, составление плана лечения, командная работа, ведение медицинской документации. Зарплата от 50 до 500 тысяч рублей до вычета налогов», — говорится в вакансии, опубликованной на hh.ru.

Работодатель рассмотрит кандидатов с высшим медицинским образованием и опытом работы от трех лет. Сотрудникам гарантируется официальное трудоустройство, современной оборудование для работы и сменный график.

Ранее URA.RU писало, что тюменским охранникам предлагают зарплату в 170 тысяч рублей за работу в Донбассе. Сотрудникам оплатят проезд, питание, обмундирование и обучение.