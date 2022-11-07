Житель Курганской области выстрелил из ружья в пенсионера

За случайный выстрел мужчине грозит арест до полугода Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

На пастбище в Макушинском округе Курганской области местный житель случайно выстрелил в 66-летнего пенсионера. Об этом сообщается на сайте УМВД региона.

«В Макушинском округе на пастбище неподалеку от одного из населенных пунктов 59-летний местный житель, находясь в автомобиле, при разряжении охотничьего ружья случайно выстрел в сторону своего 66-летнего товарища, причинив ему по неосторожности огнестрельное пулевое проникающее ранение», — говорится в пресс-службе УМВД. Потерпевший с повреждениями был госпитализирован в медучреждение.

За причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит арест на срок до 6 месяцев.

Ранее URA.RU писало, что житель Кургана, расстрелявший дорожную камеру фиксации нарушений ПДД, заплатит за вред оператору. Причиненный ущерб и компенсация морального вреда составила З0 тысяч рублей. Также сообщалось, что в Кургане заметили мужчину с винтовкой в руках. В областном УМВД заявили, что гражданин хотел просто купить оружие.