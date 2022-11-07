07 ноября 2022

Житель Курганской области выстрелил из ружья в пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
За случайный выстрел мужчине грозит арест до полугода Фото:

На пастбище в Макушинском округе Курганской области местный житель случайно выстрелил в 66-летнего пенсионера. Об этом сообщается на сайте УМВД региона.

«В Макушинском округе на пастбище неподалеку от одного из населенных пунктов 59-летний местный житель, находясь в автомобиле, при разряжении охотничьего ружья случайно выстрел в сторону своего 66-летнего товарища, причинив ему по неосторожности огнестрельное пулевое проникающее ранение», — говорится в пресс-службе УМВД. Потерпевший с повреждениями был госпитализирован в медучреждение.

За причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит арест на срок до 6 месяцев.

Ранее URA.RU писало, что житель Кургана, расстрелявший дорожную камеру фиксации нарушений ПДД, заплатит за вред оператору. Причиненный ущерб и компенсация морального вреда составила З0 тысяч рублей. Также сообщалось, что в Кургане заметили мужчину с винтовкой в руках. В областном УМВД заявили, что гражданин хотел просто купить оружие.

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На пастбище в Макушинском округе Курганской области местный житель случайно выстрелил в 66-летнего пенсионера. Об этом сообщается на сайте УМВД региона. «В Макушинском округе на пастбище неподалеку от одного из населенных пунктов 59-летний местный житель, находясь в автомобиле, при разряжении охотничьего ружья случайно выстрел в сторону своего 66-летнего товарища, причинив ему по неосторожности огнестрельное пулевое проникающее ранение», — говорится в пресс-службе УМВД. Потерпевший с повреждениями был госпитализирован в медучреждение. За причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит арест на срок до 6 месяцев. Ранее URA.RU писало, что житель Кургана, расстрелявший дорожную камеру фиксации нарушений ПДД, заплатит за вред оператору. Причиненный ущерб и компенсация морального вреда составила З0 тысяч рублей. Также сообщалось, что в Кургане заметили мужчину с винтовкой в руках. В областном УМВД заявили, что гражданин хотел просто купить оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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