08 ноября 2022

Власти строят новое здание военкомата в районе ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт сбора мобилизованных. Тюмень, военкомат, мобилизация, мобилизованные
Каждый год осенью на призывную комиссию в Яр-Сале приезжает более 150 новобранцев Фото:

В Ямальском районе ЯНАО возводится новое здание военного комиссариата. Планируется, что монтаж объекта закончат в конце лета 2023 года, сообщает пресс-служба администрации.

«В районном центре появится новое здание военкомата. Каждый год осенью на призывную комиссию в Яр-Сале приезжает более 150 новобранцев. Здание, в котором они проходят отбор, построено в 1969 году, не отвечает современным требованиям и имеет существенные недостатки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь военкомата составит 850 квадратных метров. Здание будет одноэтажное. В нем разместят кабинеты, классы профотбора и бокс для транспорта. Также на территории установят камеры видеонаблюдения и парковку.

«Сейчас на объекте строители завершили отсыпку и уложили плиты под основание для здания. Сами модули изготавливаются на заводе в Иркутске, после чего части конструкции будут доставлены по зимней автодороге в село. Монтаж модульного здания планируется закончить в августе 2023 года», — добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в рамках осеннего призыва из ЯНАО отправят меньше тысячи новобранцев. Проходить службу ямальцы будут в разных частях России.

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В Ямальском районе ЯНАО возводится новое здание военного комиссариата. Планируется, что монтаж объекта закончат в конце лета 2023 года, сообщает пресс-служба администрации. «В районном центре появится новое здание военкомата. Каждый год осенью на призывную комиссию в Яр-Сале приезжает более 150 новобранцев. Здание, в котором они проходят отбор, построено в 1969 году, не отвечает современным требованиям и имеет существенные недостатки», — говорится в сообщении. Отмечается, что площадь военкомата составит 850 квадратных метров. Здание будет одноэтажное. В нем разместят кабинеты, классы профотбора и бокс для транспорта. Также на территории установят камеры видеонаблюдения и парковку. «Сейчас на объекте строители завершили отсыпку и уложили плиты под основание для здания. Сами модули изготавливаются на заводе в Иркутске, после чего части конструкции будут доставлены по зимней автодороге в село. Монтаж модульного здания планируется закончить в августе 2023 года», — добавили в мэрии. Ранее сообщалось, что в рамках осеннего призыва из ЯНАО отправят меньше тысячи новобранцев. Проходить службу ямальцы будут в разных частях России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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