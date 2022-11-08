Власти строят новое здание военкомата в районе ЯНАО

09 ноября 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Каждый год осенью на призывную комиссию в Яр-Сале приезжает более 150 новобранцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ямальском районе ЯНАО возводится новое здание военного комиссариата. Планируется, что монтаж объекта закончат в конце лета 2023 года, сообщает пресс-служба администрации. «В районном центре появится новое здание военкомата. Каждый год осенью на призывную комиссию в Яр-Сале приезжает более 150 новобранцев. Здание, в котором они проходят отбор, построено в 1969 году, не отвечает современным требованиям и имеет существенные недостатки», — говорится в сообщении. Отмечается, что площадь военкомата составит 850 квадратных метров. Здание будет одноэтажное. В нем разместят кабинеты, классы профотбора и бокс для транспорта. Также на территории установят камеры видеонаблюдения и парковку. «Сейчас на объекте строители завершили отсыпку и уложили плиты под основание для здания. Сами модули изготавливаются на заводе в Иркутске, после чего части конструкции будут доставлены по зимней автодороге в село. Монтаж модульного здания планируется закончить в августе 2023 года», — добавили в мэрии. Ранее сообщалось, что в рамках осеннего призыва из ЯНАО отправят меньше тысячи новобранцев. Проходить службу ямальцы будут в разных частях России.

В Ямальском районе ЯНАО возводится новое здание военного комиссариата. Планируется, что монтаж объекта закончат в конце лета 2023 года, сообщает пресс-служба администрации. «В районном центре появится новое здание военкомата. Каждый год осенью на призывную комиссию в Яр-Сале приезжает более 150 новобранцев. Здание, в котором они проходят отбор, построено в 1969 году, не отвечает современным требованиям и имеет существенные недостатки», — говорится в сообщении. Отмечается, что площадь военкомата составит 850 квадратных метров. Здание будет одноэтажное. В нем разместят кабинеты, классы профотбора и бокс для транспорта. Также на территории установят камеры видеонаблюдения и парковку. «Сейчас на объекте строители завершили отсыпку и уложили плиты под основание для здания. Сами модули изготавливаются на заводе в Иркутске, после чего части конструкции будут доставлены по зимней автодороге в село. Монтаж модульного здания планируется закончить в августе 2023 года», — добавили в мэрии. Ранее сообщалось, что в рамках осеннего призыва из ЯНАО отправят меньше тысячи новобранцев. Проходить службу ямальцы будут в разных частях России.