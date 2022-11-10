На место ушедшего из департамента культуры ЯНАО в администрацию Нового Уренгоя Стаса Чернавских назначили нового чиновника. Первым заместителем директора стала Ирина Грязнова, которая ранее возглавляла подведомственное учреждение культуры.
«Ирина Грязнова из резерва управленческих кадров займет пост первого заместителя директора департамента культуры ЯНАО. На днях будет официальное назначение. До этого она возглавляла подведомственное учреждение департамента культуры ГКУ ЯНАО „Информационно-аналитический центр“», — сообщил агентству источник.
Ранее URA.RU сообщало, что бывший первый замглавы департамента Стас Чернавских перешел в администрацию Нового Уренгоя на должность заместителя по вопросам культуры. По информации источника, губернатор Дмитрий Артюхов направил его в мэрию для подготовки города к 50-летнему юбилею.
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