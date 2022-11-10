10 ноября 2022
09 ноября 2022

Власти ЯНАО нашли нового первого замглавы департамента культуры. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Официального назначения еще не было Фото:

На место ушедшего из департамента культуры ЯНАО в администрацию Нового Уренгоя Стаса Чернавских назначили нового чиновника. Первым заместителем директора стала Ирина Грязнова, которая ранее возглавляла подведомственное учреждение культуры.

«Ирина Грязнова из резерва управленческих кадров займет пост первого заместителя директора департамента культуры ЯНАО. На днях будет официальное назначение. До этого она возглавляла подведомственное учреждение департамента культуры ГКУ ЯНАО „Информационно-аналитический центр“», — сообщил агентству источник.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший первый замглавы департамента Стас Чернавских перешел в администрацию Нового Уренгоя на должность заместителя по вопросам культуры. По информации источника, губернатор Дмитрий Артюхов направил его в мэрию для подготовки города к 50-летнему юбилею.

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На место ушедшего из департамента культуры ЯНАО в администрацию Нового Уренгоя Стаса Чернавских назначили нового чиновника. Первым заместителем директора стала Ирина Грязнова, которая ранее возглавляла подведомственное учреждение культуры. «Ирина Грязнова из резерва управленческих кадров займет пост первого заместителя директора департамента культуры ЯНАО. На днях будет официальное назначение. До этого она возглавляла подведомственное учреждение департамента культуры ГКУ ЯНАО „Информационно-аналитический центр“», — сообщил агентству источник. Ранее URA.RU сообщало, что бывший первый замглавы департамента Стас Чернавских перешел в администрацию Нового Уренгоя на должность заместителя по вопросам культуры. По информации источника, губернатор Дмитрий Артюхов направил его в мэрию для подготовки города к 50-летнему юбилею.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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