Тюменские силовики поймали преступника из федерального розыска

Тюменские оперативники задержали вора-рецидивиста, который разъезжал по стране и крал телефоны. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. Мужчина был объявлен в федеральный розыск, его задержали в Красноярске.
«В полицию Тюмени поступило несколько заявлений от представителей салонов сотовой связи о краже смартфонов. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками получена информация о том, что разыскиваемый может скрываться на территории Красноярского края. Сыщики установили местонахождение разыскиваемого, задержали его в Красноярске и доставили в Тюмень», — передают в ведомстве.
Мужчина в преступлениях сознался. Он сообщил, что разъезжал по стране с целью совершения краж. Похищенные телефоны он продавал, а вырученные деньги тратил на свои нужды. Всего сумма причиненного ущерба составила более 300 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.
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