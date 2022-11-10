Тюменские силовики поймали преступника из федерального розыска

Мужчина разъезжал по стране и воровал телефоны Фото: Ася Бронникова © URA.RU

Тюменские оперативники задержали вора-рецидивиста, который разъезжал по стране и крал телефоны. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. Мужчина был объявлен в федеральный розыск, его задержали в Красноярске.

«В полицию Тюмени поступило несколько заявлений от представителей салонов сотовой связи о краже смартфонов. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками получена информация о том, что разыскиваемый может скрываться на территории Красноярского края. Сыщики установили местонахождение разыскиваемого, задержали его в Красноярске и доставили в Тюмень», — передают в ведомстве.

Мужчина в преступлениях сознался. Он сообщил, что разъезжал по стране с целью совершения краж. Похищенные телефоны он продавал, а вырученные деньги тратил на свои нужды. Всего сумма причиненного ущерба составила более 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.