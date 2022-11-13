В ЯНАО для туристов откроют гостевой чум

В ЯНАО откроют гостевой чум для туристов

Будущих гостей Валентина Михневич будет угощать строганиной, ухой, дикоросами — морошкой, голубикой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Многодетная семья из Салехарда (ЯНАО) откроет гостевой чум. Об сообщается на сайте правительства региона.

«Я родилась и выросла в чуме, родители вели традиционный образ жизни, поэтому быт и правила ведения хозяйства мне хорошо знакомы. Мечта о своем чуме появилась у меня давно, я хотела делиться культурой и традициями с другими — гостями Ямала и жителями. В этом деле меня очень поддерживает мама, она представительница народа ханты», — рассказывает о своей идеи Валентина Михневич.

На выделенные 350 тысяч рублей северянка приобрела часть шестов, в ближайшее время купит зимние покрышки для утепления постройки. Она сама сшила подушки с национальным орнаментом, покрывала, скатерти. Будущих гостей она будет угощать строганиной, ухой, дикоросами — морошкой, голубикой.

Ранее URA.RU сообщало, что тур по ЯНАО «Земля кочевников» в июле на семь ночей на одного человека обойдется туристам в 120 тысяч рублей без перелета в Салехард и обратно. Примерно за эти же деньги можно отдохнуть в пятизвездочном отеле на Мальдивах.