13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

В центре Тюмени нашли наркоферму

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка получила срок за выращивание конопли и изготовление наркотиков (архивное фото) Фото:

Жительница Тюмени отправлена в колонию за создание наркофермы, которую она организовала в съемной квартире в центре областной столицы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Тюменка на 3,5 года отправлена в исправительную колонию общего режима, за культивирование конопли и хранение наркотиков. Для этих целей она на длительный срок арендовала квартиру в центре Тюмени. Затем приобрела семена, систему вентиляции, термолампы с датчиками температуры, теплоизоляцию, удобрения, и оборудовала жилье под „ферму“», — сообщает пресс-служба ведомства.

С января по май женщина выращивала наркосодержащие растения, из части которых изготовила наркотик. После того, как женщину задержали, правоохранители изъяли у нее не только кусты и другие части растений, но и более пяти килограммов марихуаны и 23,5 килограмма гашиша.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области наркоман сжег квартиры соседей. Так он отомстил за замечания, которые ему делали.

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Жительница Тюмени отправлена в колонию за создание наркофермы, которую она организовала в съемной квартире в центре областной столицы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Тюменка на 3,5 года отправлена в исправительную колонию общего режима, за культивирование конопли и хранение наркотиков. Для этих целей она на длительный срок арендовала квартиру в центре Тюмени. Затем приобрела семена, систему вентиляции, термолампы с датчиками температуры, теплоизоляцию, удобрения, и оборудовала жилье под „ферму“», — сообщает пресс-служба ведомства. С января по май женщина выращивала наркосодержащие растения, из части которых изготовила наркотик. После того, как женщину задержали, правоохранители изъяли у нее не только кусты и другие части растений, но и более пяти килограммов марихуаны и 23,5 килограмма гашиша. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области наркоман сжег квартиры соседей. Так он отомстил за замечания, которые ему делали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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