В центре Тюмени нашли наркоферму

14 ноября 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Тюменка получила срок за выращивание конопли и изготовление наркотиков (архивное фото) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Жительница Тюмени отправлена в колонию за создание наркофермы, которую она организовала в съемной квартире в центре областной столицы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Тюменка на 3,5 года отправлена в исправительную колонию общего режима, за культивирование конопли и хранение наркотиков. Для этих целей она на длительный срок арендовала квартиру в центре Тюмени. Затем приобрела семена, систему вентиляции, термолампы с датчиками температуры, теплоизоляцию, удобрения, и оборудовала жилье под „ферму“», — сообщает пресс-служба ведомства. С января по май женщина выращивала наркосодержащие растения, из части которых изготовила наркотик. После того, как женщину задержали, правоохранители изъяли у нее не только кусты и другие части растений, но и более пяти килограммов марихуаны и 23,5 килограмма гашиша. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области наркоман сжег квартиры соседей. Так он отомстил за замечания, которые ему делали.

Жительница Тюмени отправлена в колонию за создание наркофермы, которую она организовала в съемной квартире в центре областной столицы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Тюменка на 3,5 года отправлена в исправительную колонию общего режима, за культивирование конопли и хранение наркотиков. Для этих целей она на длительный срок арендовала квартиру в центре Тюмени. Затем приобрела семена, систему вентиляции, термолампы с датчиками температуры, теплоизоляцию, удобрения, и оборудовала жилье под „ферму“», — сообщает пресс-служба ведомства. С января по май женщина выращивала наркосодержащие растения, из части которых изготовила наркотик. После того, как женщину задержали, правоохранители изъяли у нее не только кусты и другие части растений, но и более пяти килограммов марихуаны и 23,5 килограмма гашиша. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области наркоман сжег квартиры соседей. Так он отомстил за замечания, которые ему делали.