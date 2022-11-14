В ЯНАО назначили первого замглавы департамента культуры

Кандидатуру Ирины Грязновой выбрали из кадрового резерва
новость из сюжетаПерестановки в мэриях и правительстве ЯНАО
Первого заместителя главы департамента культуры ЯНАО Ирину Грязнову официально назначили. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Грязнова Ирина Сергеевна — первый заместитель директора департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении. До этого Грязнова руководила ГКУ ЯНАО «Информационно-аналитический центр».
Ранее источники URA.RU сообщали, что Ирина Грязнова получит должность первого замдиректора. Ее кандидатуру выбрали из резерва кадров. Должность стала свободной из-за того, что Стаса Чернавских направили в Новый Уренгой.
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