В ЯНАО назначили первого замглавы департамента культуры

15 ноября 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Кандидатуру Ирины Грязновой выбрали из кадрового резерва Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Первого заместителя главы департамента культуры ЯНАО Ирину Грязнову официально назначили. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Грязнова Ирина Сергеевна — первый заместитель директора департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении. До этого Грязнова руководила ГКУ ЯНАО «Информационно-аналитический центр». Ранее источники URA.RU сообщали, что Ирина Грязнова получит должность первого замдиректора. Ее кандидатуру выбрали из резерва кадров. Должность стала свободной из-за того, что Стаса Чернавских направили в Новый Уренгой.

Первого заместителя главы департамента культуры ЯНАО Ирину Грязнову официально назначили. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Грязнова Ирина Сергеевна — первый заместитель директора департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении. До этого Грязнова руководила ГКУ ЯНАО «Информационно-аналитический центр». Ранее источники URA.RU сообщали, что Ирина Грязнова получит должность первого замдиректора. Ее кандидатуру выбрали из резерва кадров. Должность стала свободной из-за того, что Стаса Чернавских направили в Новый Уренгой.