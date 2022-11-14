14 ноября 2022
13 ноября 2022

В ЯНАО назначили первого замглавы департамента культуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновница, женские руки
Кандидатуру Ирины Грязновой выбрали из кадрового резерва Фото:
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Первого заместителя главы департамента культуры ЯНАО Ирину Грязнову официально назначили. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Грязнова Ирина Сергеевна — первый заместитель директора департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении. До этого Грязнова руководила ГКУ ЯНАО «Информационно-аналитический центр».

Ранее источники URA.RU сообщали, что Ирина Грязнова получит должность первого замдиректора. Ее кандидатуру выбрали из резерва кадров. Должность стала свободной из-за того, что Стаса Чернавских направили в Новый Уренгой.

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Первого заместителя главы департамента культуры ЯНАО Ирину Грязнову официально назначили. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Грязнова Ирина Сергеевна — первый заместитель директора департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении. До этого Грязнова руководила ГКУ ЯНАО «Информационно-аналитический центр». Ранее источники URA.RU сообщали, что Ирина Грязнова получит должность первого замдиректора. Ее кандидатуру выбрали из резерва кадров. Должность стала свободной из-за того, что Стаса Чернавских направили в Новый Уренгой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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