16 ноября 2022

Тюменский орденоносец рассказал, как его ранили на СВО. Видео

Тюменский военнослужащий получил осколочное ранение в ходе спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец получил осколочное ранение в ходе проведения спецоперации на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Тюменский военнослужащий рассказал о том, как получил ранение на специальной военной операции. Интервью с бойцом в своем telegram-канале опубликовал Алексей Никуленко.

«Ранение было получено в результате штурма укреп района противника, после того, как они вызвали подкрепление: артиллерию и пару танков. Ранение осколочное, предположительно от танкового снаряда, также от этого снаряда пострадал товарищ, и погиб мой близкий друг. Боли не было, просто как удар по всему телу, я упал на землю, чуть позже пришел в себя, оказал первую помощь — наложил жгут на ногу, так как из нее активно сочилась кровь. С поля боя я выползал, а там ребята наши подхватили и вынесли под обстрелом на носилках», — поделился боец.

Также военнослужащий рассказал, что поддержка земляков благотворно влияет на моральный дух бойцов. Тюменец награжден орденом за проявленное мужество и отвагу. Ранее URA.RU писало о том, что житель Тобольска снял влог о жизни военнослужащих на Украине. А также в одном из своих видео он назвал вещи, которые жизненно необходимы российским бойцам.

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Тюменский военнослужащий рассказал о том, как получил ранение на специальной военной операции. Интервью с бойцом в своем telegram-канале опубликовал Алексей Никуленко. «Ранение было получено в результате штурма укреп района противника, после того, как они вызвали подкрепление: артиллерию и пару танков. Ранение осколочное, предположительно от танкового снаряда, также от этого снаряда пострадал товарищ, и погиб мой близкий друг. Боли не было, просто как удар по всему телу, я упал на землю, чуть позже пришел в себя, оказал первую помощь — наложил жгут на ногу, так как из нее активно сочилась кровь. С поля боя я выползал, а там ребята наши подхватили и вынесли под обстрелом на носилках», — поделился боец. Также военнослужащий рассказал, что поддержка земляков благотворно влияет на моральный дух бойцов. Тюменец награжден орденом за проявленное мужество и отвагу. Ранее URA.RU писало о том, что житель Тобольска снял влог о жизни военнослужащих на Украине. А также в одном из своих видео он назвал вещи, которые жизненно необходимы российским бойцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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