Тюменский военнослужащий рассказал о том, как получил ранение на специальной военной операции. Интервью с бойцом в своем telegram-канале опубликовал Алексей Никуленко.
«Ранение было получено в результате штурма укреп района противника, после того, как они вызвали подкрепление: артиллерию и пару танков. Ранение осколочное, предположительно от танкового снаряда, также от этого снаряда пострадал товарищ, и погиб мой близкий друг. Боли не было, просто как удар по всему телу, я упал на землю, чуть позже пришел в себя, оказал первую помощь — наложил жгут на ногу, так как из нее активно сочилась кровь. С поля боя я выползал, а там ребята наши подхватили и вынесли под обстрелом на носилках», — поделился боец.
Также военнослужащий рассказал, что поддержка земляков благотворно влияет на моральный дух бойцов. Тюменец награжден орденом за проявленное мужество и отвагу. Ранее URA.RU писало о том, что житель Тобольска снял влог о жизни военнослужащих на Украине. А также в одном из своих видео он назвал вещи, которые жизненно необходимы российским бойцам.
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