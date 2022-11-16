Тюменский орденоносец рассказал, как его ранили на СВО. Видео

Тюменский военнослужащий получил осколочное ранение в ходе спецоперации

17 ноября 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Тюменец получил осколочное ранение в ходе проведения спецоперации на Украине Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тюменский военнослужащий рассказал о том, как получил ранение на специальной военной операции. Интервью с бойцом в своем telegram-канале опубликовал Алексей Никуленко. «Ранение было получено в результате штурма укреп района противника, после того, как они вызвали подкрепление: артиллерию и пару танков. Ранение осколочное, предположительно от танкового снаряда, также от этого снаряда пострадал товарищ, и погиб мой близкий друг. Боли не было, просто как удар по всему телу, я упал на землю, чуть позже пришел в себя, оказал первую помощь — наложил жгут на ногу, так как из нее активно сочилась кровь. С поля боя я выползал, а там ребята наши подхватили и вынесли под обстрелом на носилках», — поделился боец. Также военнослужащий рассказал, что поддержка земляков благотворно влияет на моральный дух бойцов. Тюменец награжден орденом за проявленное мужество и отвагу. Ранее URA.RU писало о том, что житель Тобольска снял влог о жизни военнослужащих на Украине. А также в одном из своих видео он назвал вещи, которые жизненно необходимы российским бойцам.

Тюменский военнослужащий рассказал о том, как получил ранение на специальной военной операции. Интервью с бойцом в своем telegram-канале опубликовал Алексей Никуленко. «Ранение было получено в результате штурма укреп района противника, после того, как они вызвали подкрепление: артиллерию и пару танков. Ранение осколочное, предположительно от танкового снаряда, также от этого снаряда пострадал товарищ, и погиб мой близкий друг. Боли не было, просто как удар по всему телу, я упал на землю, чуть позже пришел в себя, оказал первую помощь — наложил жгут на ногу, так как из нее активно сочилась кровь. С поля боя я выползал, а там ребята наши подхватили и вынесли под обстрелом на носилках», — поделился боец. Также военнослужащий рассказал, что поддержка земляков благотворно влияет на моральный дух бойцов. Тюменец награжден орденом за проявленное мужество и отвагу. Ранее URA.RU писало о том, что житель Тобольска снял влог о жизни военнослужащих на Украине. А также в одном из своих видео он назвал вещи, которые жизненно необходимы российским бойцам.