Тюменцев возмутило поведение водителей автобусов

19 ноября 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

По словам тюменцев, водитель автобуса нецензурно выражался и кричал во время поездки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителей Тюмени возмутило поведение водителя автобуса №28. Об этом сообщили в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, водитель нецензурно выражался и кричал во время поездки. «Дайте водителю успокоительные. Матерится всю дорогу, психует, орет на всех, кто попадается ему на пути. Дергает автобус, люди, как дрова едут. Пару раз людей дверями закрыл», — написал тюменец на правах анонимности. Агентство направило запрос в тюменское ПАТП №1. Ответ ожидается Ранее URA.RU писало, что в Тюмени водитель автобуса зажал дверями ногу школьника и начал движение. Получил ли ребенок травмы, не уточняется.

Жителей Тюмени возмутило поведение водителя автобуса №28. Об этом сообщили в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, водитель нецензурно выражался и кричал во время поездки. «Дайте водителю успокоительные. Матерится всю дорогу, психует, орет на всех, кто попадается ему на пути. Дергает автобус, люди, как дрова едут. Пару раз людей дверями закрыл», — написал тюменец на правах анонимности. Агентство направило запрос в тюменское ПАТП №1. Ответ ожидается Ранее URA.RU писало, что в Тюмени водитель автобуса зажал дверями ногу школьника и начал движение. Получил ли ребенок травмы, не уточняется.