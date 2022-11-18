Тюменцев возмутило поведение водителей автобусов

Жителей Тюмени возмутило поведение водителя автобуса №28. Об этом сообщили в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, водитель нецензурно выражался и кричал во время поездки.
«Дайте водителю успокоительные. Матерится всю дорогу, психует, орет на всех, кто попадается ему на пути. Дергает автобус, люди, как дрова едут. Пару раз людей дверями закрыл», — написал тюменец на правах анонимности.
Агентство направило запрос в тюменское ПАТП №1. Ответ ожидается
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени водитель автобуса зажал дверями ногу школьника и начал движение. Получил ли ребенок травмы, не уточняется.
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