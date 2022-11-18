18 ноября 2022
17 ноября 2022

Тюменцев возмутило поведение водителей автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановки. Тюмень, остановка, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, остановка автобусная
По словам тюменцев, водитель автобуса нецензурно выражался и кричал во время поездки Фото:

Жителей Тюмени возмутило поведение водителя автобуса №28. Об этом сообщили в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, водитель нецензурно выражался и кричал во время поездки.

«Дайте водителю успокоительные. Матерится всю дорогу, психует, орет на всех, кто попадается ему на пути. Дергает автобус, люди, как дрова едут. Пару раз людей дверями закрыл», — написал тюменец на правах анонимности.

Агентство направило запрос в тюменское ПАТП №1. Ответ ожидается

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени водитель автобуса зажал дверями ногу школьника и начал движение. Получил ли ребенок травмы, не уточняется.

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Жителей Тюмени возмутило поведение водителя автобуса №28. Об этом сообщили в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, водитель нецензурно выражался и кричал во время поездки. «Дайте водителю успокоительные. Матерится всю дорогу, психует, орет на всех, кто попадается ему на пути. Дергает автобус, люди, как дрова едут. Пару раз людей дверями закрыл», — написал тюменец на правах анонимности. Агентство направило запрос в тюменское ПАТП №1. Ответ ожидается Ранее URA.RU писало, что в Тюмени водитель автобуса зажал дверями ногу школьника и начал движение. Получил ли ребенок травмы, не уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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