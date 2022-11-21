21 ноября 2022
20 ноября 2022

Житель Сургута украл батареи на сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Хищению батарей со стройки никто не препятствовал Фото:

Житель Сургута украл батарей на 650 000 рублей, проникнув на стройку. Об этом URA.RU узнало из сообщения, опубликованного на официальном сайте управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«В Сургуте гражданин 1992 года рождения, находясь на территории строительного объекта по улице Университетская, путем свободного доступа похитил радиаторы отопления общей стоимостью более 650 тысяч рублей», — говорится на сайте полицейского управления. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении. Как сообщили полицейские, злоумышленник проник на стройку в три часа ночи, и незаметно для сторожа вытащил радиаторы отопления. Позже сдал их в пункт приема металлолома.

Ранее URA.RU сообщало, что В Сургутском районе (ХМАО) житель украл электростанцию, установленную в лесном массиве, и продал ее. Как уточнили в полиции округа, нарушитель продал похищенную электростанцию.

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Житель Сургута украл батарей на 650 000 рублей, проникнув на стройку. Об этом URA.RU узнало из сообщения, опубликованного на официальном сайте управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. «В Сургуте гражданин 1992 года рождения, находясь на территории строительного объекта по улице Университетская, путем свободного доступа похитил радиаторы отопления общей стоимостью более 650 тысяч рублей», — говорится на сайте полицейского управления. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении. Как сообщили полицейские, злоумышленник проник на стройку в три часа ночи, и незаметно для сторожа вытащил радиаторы отопления. Позже сдал их в пункт приема металлолома. Ранее URA.RU сообщало, что В Сургутском районе (ХМАО) житель украл электростанцию, установленную в лесном массиве, и продал ее. Как уточнили в полиции округа, нарушитель продал похищенную электростанцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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