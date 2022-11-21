Житель Сургута украл батареи на сотни тысяч рублей

22 ноября 2022 в 09:56 Размер текста - 17 +

Хищению батарей со стройки никто не препятствовал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Сургута украл батарей на 650 000 рублей, проникнув на стройку. Об этом URA.RU узнало из сообщения, опубликованного на официальном сайте управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. «В Сургуте гражданин 1992 года рождения, находясь на территории строительного объекта по улице Университетская, путем свободного доступа похитил радиаторы отопления общей стоимостью более 650 тысяч рублей», — говорится на сайте полицейского управления. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении. Как сообщили полицейские, злоумышленник проник на стройку в три часа ночи, и незаметно для сторожа вытащил радиаторы отопления. Позже сдал их в пункт приема металлолома.



Ранее URA.RU сообщало, что В Сургутском районе (ХМАО) житель украл электростанцию, установленную в лесном массиве, и продал ее. Как уточнили в полиции округа, нарушитель продал похищенную электростанцию.

Житель Сургута украл батарей на 650 000 рублей, проникнув на стройку. Об этом URA.RU узнало из сообщения, опубликованного на официальном сайте управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. «В Сургуте гражданин 1992 года рождения, находясь на территории строительного объекта по улице Университетская, путем свободного доступа похитил радиаторы отопления общей стоимостью более 650 тысяч рублей», — говорится на сайте полицейского управления. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении. Как сообщили полицейские, злоумышленник проник на стройку в три часа ночи, и незаметно для сторожа вытащил радиаторы отопления. Позже сдал их в пункт приема металлолома. Ранее URA.RU сообщало, что В Сургутском районе (ХМАО) житель украл электростанцию, установленную в лесном массиве, и продал ее. Как уточнили в полиции округа, нарушитель продал похищенную электростанцию.