Учащиеся школы №9 в Нижневартовске пожаловались на антисанитарию. Они записали видео, как тараканы падают прямо из контейнера с одноразовыми полотенцами для рук, который расположен возле раковин.
«Магия вне Хогвартса, а если точнее — в школе № 9… Дети на каникулы, а тараканы останутся», — написали ученики под кадрами, где мальчик стучит ложкой по контейнеру, чтобы высыпать тараканов.
Учащиеся других общеобразовательных учреждений тоже не остались в стороне. В комментариях вод видео они пишут, что точно такая же ситуация еще и в школах №8 и 21.
URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор ХМАО. Ответ ожидается.
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