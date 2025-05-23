23 мая 2025

В Нижневартовске дети пожаловались на тараканов в школе, падающих прямо на руки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тараканы падают прямо из контейнера с одноразовыми полотенцами для рук
Тараканы падают прямо из контейнера с одноразовыми полотенцами для рук Фото:

Учащиеся школы №9 в Нижневартовске пожаловались на антисанитарию. Они записали видео, как тараканы падают прямо из контейнера с одноразовыми полотенцами для рук, который расположен возле раковин.

«Магия вне Хогвартса, а если точнее — в школе № 9… Дети на каникулы, а тараканы останутся», — написали ученики под кадрами, где мальчик стучит ложкой по контейнеру, чтобы высыпать тараканов.

Учащиеся других общеобразовательных учреждений тоже не остались в стороне. В комментариях вод видео они пишут, что точно такая же ситуация еще и в школах №8 и 21.

URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор ХМАО. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Учащиеся школы №9 в Нижневартовске пожаловались на антисанитарию. Они записали видео, как тараканы падают прямо из контейнера с одноразовыми полотенцами для рук, который расположен возле раковин. «Магия вне Хогвартса, а если точнее — в школе № 9… Дети на каникулы, а тараканы останутся», — написали ученики под кадрами, где мальчик стучит ложкой по контейнеру, чтобы высыпать тараканов. Учащиеся других общеобразовательных учреждений тоже не остались в стороне. В комментариях вод видео они пишут, что точно такая же ситуация еще и в школах №8 и 21. URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...