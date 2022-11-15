Житель ХМАО украл электростанцию

16 ноября 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

Злоумышленника задержала полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургутском районе (ХМАО) житель украл электростанцию, установленную в лесном массиве, и продал ее. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили о раскрытии преступления. «Сотрудниками уголовного розыска Сургутского района установлен подозреваемый в краже. Гражданин 1976 года рождения, находясь в лесном массиве в районе 97 км автодороги „Сургут — Нижневартовск“, путем свободного доступа похитил электростанцию стоимостью 20 тысяч рублей», — прокомментировали в ведомстве. Как уточнили в полиции округа, нарушитель продал похищенную электростанцию. «Нарушителю избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — прокомментировали в полиции. Ранее URA.RU писало о краже труб с месторождения в Сургутском районе ХМАО. В полиции вор сообщил, что работал водителем на этом месторождении, и, увидев трубы, решил обогатиться.

В Сургутском районе (ХМАО) житель украл электростанцию, установленную в лесном массиве, и продал ее. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили о раскрытии преступления. «Сотрудниками уголовного розыска Сургутского района установлен подозреваемый в краже. Гражданин 1976 года рождения, находясь в лесном массиве в районе 97 км автодороги „Сургут — Нижневартовск“, путем свободного доступа похитил электростанцию стоимостью 20 тысяч рублей», — прокомментировали в ведомстве. Как уточнили в полиции округа, нарушитель продал похищенную электростанцию. «Нарушителю избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — прокомментировали в полиции. Ранее URA.RU писало о краже труб с месторождения в Сургутском районе ХМАО. В полиции вор сообщил, что работал водителем на этом месторождении, и, увидев трубы, решил обогатиться.