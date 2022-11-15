15 ноября 2022
14 ноября 2022

Житель ХМАО украл электростанцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция, мвд россии
Злоумышленника задержала полиция Фото:

В Сургутском районе (ХМАО) житель украл электростанцию, установленную в лесном массиве, и продал ее. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили о раскрытии преступления.

«Сотрудниками уголовного розыска Сургутского района установлен подозреваемый в краже. Гражданин 1976 года рождения, находясь в лесном массиве в районе 97 км автодороги „Сургут — Нижневартовск“, путем свободного доступа похитил электростанцию стоимостью 20 тысяч рублей», — прокомментировали в ведомстве.

Как уточнили в полиции округа, нарушитель продал похищенную электростанцию. «Нарушителю избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — прокомментировали в полиции.

Ранее URA.RU писало о краже труб с месторождения в Сургутском районе ХМАО. В полиции вор сообщил, что работал водителем на этом месторождении, и, увидев трубы, решил обогатиться.

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В Сургутском районе (ХМАО) житель украл электростанцию, установленную в лесном массиве, и продал ее. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили о раскрытии преступления. «Сотрудниками уголовного розыска Сургутского района установлен подозреваемый в краже. Гражданин 1976 года рождения, находясь в лесном массиве в районе 97 км автодороги „Сургут — Нижневартовск“, путем свободного доступа похитил электростанцию стоимостью 20 тысяч рублей», — прокомментировали в ведомстве. Как уточнили в полиции округа, нарушитель продал похищенную электростанцию. «Нарушителю избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — прокомментировали в полиции. Ранее URA.RU писало о краже труб с месторождения в Сургутском районе ХМАО. В полиции вор сообщил, что работал водителем на этом месторождении, и, увидев трубы, решил обогатиться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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