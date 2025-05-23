Жительница Макеевки поставила рекорд по количеству госпитализаций в ХМАО

Жительница Макеевки Светлана Осипенко обратилась за помощью к травматологам Сургута еще в 2022 году, став одной из первых пациенток из ДНР. Женщина страдает от тяжелой костно-суставной патологии, из-за чего не может ходить без боли. За три года она поставила рекорд по количеству госпитализаций, однако вскоре будет проведена финальная, сообщил глава депздрава Роман Паськов.
«На днях ей предстоит уже пятая операция. Лечение, начатое еще в августе 2022 года, выходит на финишную прямую. Светлана — одна из первых пациенток из ДНР, прибывших в Югру за высокотехнологичной медицинской помощью. За три года — рекордное количество госпитализаций. Все из-за тяжелой костно-суставной патологии, разрушившей тазобедренные и коленные суставы, деформировавшей конечности», — написал Паськов в своем telegram-канале.
По его словам, в лечении Осипенко остается последний шаг — замена коленного сустава. Макеевчанка наконец сможет вернуться к жизни без боли.
Ранее URA.RU писало, что жителю Макеевки Геннадию Кирилловичу провели сложную операцию на сердце в окружном кардиоцентре Сургута. Он проехал три тысячи километров чтобы получить лечение.
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