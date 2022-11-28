В Новом Уренгое продается помещение с магазином «Монетка»

29 ноября 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Стоимость торговой площади 78 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлена торговая площадь 1437 квадратных метров. Как сообщается на сайте Avito, часть площади арендует магазин «Монетка». «Продам здание торгового центра общей площадью 1 437 метров квадратных, три этажа. Здание полностью сдано в аренду. Первый этаж занимает ТС Монетка», — говорится в объявлении. Там отмечается, что стоимость помещения 78 миллионов рублей. Ежемесячно арендный поток составляет 840 тысяч рублей. Как сообщил агентству автор объявления, торговая сеть после продажи закрываться не будет. «Магазин „Монетка“ продолжит работать. Продается просто арендный бизнес», — прокомментировал автор. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске продается земельный участок с недвижимостью. В здании которого расположен продуктовый магазин «Магнит».

В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлена торговая площадь 1437 квадратных метров. Как сообщается на сайте Avito, часть площади арендует магазин «Монетка». «Продам здание торгового центра общей площадью 1 437 метров квадратных, три этажа. Здание полностью сдано в аренду. Первый этаж занимает ТС Монетка», — говорится в объявлении. Там отмечается, что стоимость помещения 78 миллионов рублей. Ежемесячно арендный поток составляет 840 тысяч рублей. Как сообщил агентству автор объявления, торговая сеть после продажи закрываться не будет. «Магазин „Монетка“ продолжит работать. Продается просто арендный бизнес», — прокомментировал автор. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске продается земельный участок с недвижимостью. В здании которого расположен продуктовый магазин «Магнит».