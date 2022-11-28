Очевидцы сняли на камеру последствия серьезного ДТП в Тюмени. Видео

29 ноября 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Авария произошла на ул. Мельникайте в Тюмени Фото: Анастасия Богданова © URA.RU На ул. Мельникайте в Тюмени столкнулись УАЗ и Mitsubishi. От удара у одного из автомобилей вырвало задний мост колес. Об этом сообщили пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Мельникайте. Мост в сторону центра», — сообщил анонимный автор публикации, приложив подтверждающее видео. На кадрах записи видно, что у автомобиля УАЗ в результате ДТП вырвало задний мост колес. Mitsubishi также получил серьезные повреждения. При этом, в региональном управлении ГИБДД по Тюменской области сообщили, что люди в аварии не пострадали. «Автомобили столкнулись на ул. Мельникайте. Обошлось без жертв», — сообщили там URA.RU.

На ул. Мельникайте в Тюмени столкнулись УАЗ и Mitsubishi. От удара у одного из автомобилей вырвало задний мост колес. Об этом сообщили пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Мельникайте. Мост в сторону центра», — сообщил анонимный автор публикации, приложив подтверждающее видео. На кадрах записи видно, что у автомобиля УАЗ в результате ДТП вырвало задний мост колес. Mitsubishi также получил серьезные повреждения. При этом, в региональном управлении ГИБДД по Тюменской области сообщили, что люди в аварии не пострадали. «Автомобили столкнулись на ул. Мельникайте. Обошлось без жертв», — сообщили там URA.RU.