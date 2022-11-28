28 ноября 2022

Очевидцы сняли на камеру последствия серьезного ДТП в Тюмени. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
Авария произошла на ул. Мельникайте в Тюмени Фото:

На ул. Мельникайте в Тюмени столкнулись УАЗ и Mitsubishi. От удара у одного из автомобилей вырвало задний мост колес. Об этом сообщили пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

«Мельникайте. Мост в сторону центра», — сообщил анонимный автор публикации, приложив подтверждающее видео.

На кадрах записи видно, что у автомобиля УАЗ в результате ДТП вырвало задний мост колес. Mitsubishi также получил серьезные повреждения. При этом, в региональном управлении ГИБДД по Тюменской области сообщили, что люди в аварии не пострадали. «Автомобили столкнулись на ул. Мельникайте. Обошлось без жертв», — сообщили там URA.RU.

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На ул. Мельникайте в Тюмени столкнулись УАЗ и Mitsubishi. От удара у одного из автомобилей вырвало задний мост колес. Об этом сообщили пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Мельникайте. Мост в сторону центра», — сообщил анонимный автор публикации, приложив подтверждающее видео. На кадрах записи видно, что у автомобиля УАЗ в результате ДТП вырвало задний мост колес. Mitsubishi также получил серьезные повреждения. При этом, в региональном управлении ГИБДД по Тюменской области сообщили, что люди в аварии не пострадали. «Автомобили столкнулись на ул. Мельникайте. Обошлось без жертв», — сообщили там URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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