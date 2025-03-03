Москва закрыла въезд главе МИД Японии и еще восьми гражданам

Россия, в ответ на санкции со стороны Токио, закрыла въезд в страну главе МИД Японии, послу страны на Украине, а также другим гражданам. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.
«В рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия со стороны Японии в отношении нашей страны <...> принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию японских граждан», — отмечается на сайте российского ведомства. В списке граждан Японии, кому запрещен въезд, оказался глава МИД Японии Такэси Ивая.
Всего под российские санкции попали девять человек. Помимо главы японского министерства также в список попали посол Японии на Украине Масаси Накагомэ, бывший посол Кунинори Мацуда и другие граждане. Под ограничениями оказались и представители японских компаний IHI Corporation, ISUZU Motors Limited и ряда других.
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