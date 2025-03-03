Москва закрыла въезд главе МИД Японии и еще восьми гражданам

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Россия ввела новые санкции против Японии
Россия ввела новые санкции против Японии Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия, в ответ на санкции со стороны Токио, закрыла въезд в страну главе МИД Японии, послу страны на Украине, а также другим гражданам.  Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ. 

«В рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия со стороны Японии  в отношении нашей страны <...> принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию японских граждан», — отмечается на сайте российского ведомства. В списке граждан Японии, кому запрещен въезд, оказался глава МИД Японии Такэси Ивая. 

Всего под российские санкции попали девять человек. Помимо главы японского министерства также в список попали посол Японии на Украине Масаси Накагомэ, бывший посол Кунинори Мацуда и другие граждане. Под ограничениями оказались и представители японских компаний IHI Corporation, ISUZU Motors Limited и ряда других.

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Россия, в ответ на санкции со стороны Токио, закрыла въезд в страну главе МИД Японии, послу страны на Украине, а также другим гражданам.  Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.  «В рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия со стороны Японии  в отношении нашей страны <...> принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию японских граждан», — отмечается на сайте российского ведомства. В списке граждан Японии, кому запрещен въезд, оказался глава МИД Японии Такэси Ивая.  Всего под российские санкции попали девять человек. Помимо главы японского министерства также в список попали посол Японии на Украине Масаси Накагомэ, бывший посол Кунинори Мацуда и другие граждане. Под ограничениями оказались и представители японских компаний IHI Corporation, ISUZU Motors Limited и ряда других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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