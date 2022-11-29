Военный эксперт Леонков: ВСУ теряют до 500 боевиков в сутки под Артемовском

30 ноября 2022 в 03:35 Размер текста - 17 +

Алексей Леонков объяснил потери бойцов ВСУ превосходящей мощью России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ несут потери до 500 бойцов в сутки под Артемовском. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, это происходит благодаря превосходству огневой мощи армии России. «Наши части на этом участке фронта получили пополнение, а противник несет большие потери — по 200—500 человек в сутки — и не успевает их восполнить. Есть информация, что украинские силы стараются перебросить туда резервы», — заявил Алексей Леонков «Известиям». По мнению военного эксперта, Артемовск в данный момент находится в оперативном окружении. Леонков уверен, что если Россия предпримет усилия, то противнику придется уже в ближайшее время выбирать — оказаться в полном окружении или все-таки попытаться выйти из него. Ранее стало известно, что войска России вплотную приблизились к окружению Артемовска. Накануне российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях, в том числе на артемовском направлении. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Одна из основных задач СВО — это помощь жителям Донбасса и борьба с батальонами украинских националистов.

ВСУ несут потери до 500 бойцов в сутки под Артемовском. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, это происходит благодаря превосходству огневой мощи армии России. «Наши части на этом участке фронта получили пополнение, а противник несет большие потери — по 200—500 человек в сутки — и не успевает их восполнить. Есть информация, что украинские силы стараются перебросить туда резервы», — заявил Алексей Леонков «Известиям». По мнению военного эксперта, Артемовск в данный момент находится в оперативном окружении. Леонков уверен, что если Россия предпримет усилия, то противнику придется уже в ближайшее время выбирать — оказаться в полном окружении или все-таки попытаться выйти из него. Ранее стало известно, что войска России вплотную приблизились к окружению Артемовска. Накануне российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях, в том числе на артемовском направлении. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Одна из основных задач СВО — это помощь жителям Донбасса и борьба с батальонами украинских националистов.