29 ноября 2022

Военный эксперт Леонков: ВСУ теряют до 500 боевиков в сутки под Артемовском

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Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР, деревня, донбасс, военная, сельская местность, село, ВСУ, разбитая техника, гуманитарная катастрофа, поврежденная, сгоревшая
Алексей Леонков объяснил потери бойцов ВСУ превосходящей мощью России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ несут потери до 500 бойцов в сутки под Артемовском. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, это происходит благодаря превосходству огневой мощи армии России.

«Наши части на этом участке фронта получили пополнение, а противник несет большие потери — по 200—500 человек в сутки — и не успевает их восполнить. Есть информация, что украинские силы стараются перебросить туда резервы», — заявил Алексей Леонков «Известиям».

По мнению военного эксперта, Артемовск в данный момент находится в оперативном окружении. Леонков уверен, что если Россия предпримет усилия, то противнику придется уже в ближайшее время выбирать — оказаться в полном окружении или все-таки попытаться выйти из него.

Ранее стало известно, что войска России вплотную приблизились к окружению Артемовска. Накануне российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях, в том числе на артемовском направлении. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Одна из основных задач СВО — это помощь жителям Донбасса и борьба с батальонами украинских националистов.

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ВСУ несут потери до 500 бойцов в сутки под Артемовском. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, это происходит благодаря превосходству огневой мощи армии России. «Наши части на этом участке фронта получили пополнение, а противник несет большие потери — по 200—500 человек в сутки — и не успевает их восполнить. Есть информация, что украинские силы стараются перебросить туда резервы», — заявил Алексей Леонков «Известиям». По мнению военного эксперта, Артемовск в данный момент находится в оперативном окружении. Леонков уверен, что если Россия предпримет усилия, то противнику придется уже в ближайшее время выбирать — оказаться в полном окружении или все-таки попытаться выйти из него. Ранее стало известно, что войска России вплотную приблизились к окружению Артемовска. Накануне российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях, в том числе на артемовском направлении. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Одна из основных задач СВО — это помощь жителям Донбасса и борьба с батальонами украинских националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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