В Тюменской области собаки напали на 8-летнего мальчика

30 ноября 2022 в 08:24 Размер текста - 17 +

Ребенок защитился от укусов собак при помощи рюкзака (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) трое собак напали на 8-летнего мальчика. Ребенок успел защититься от укусов животных при помощи рюкзака. Инцидент произошел в 7А микрорайоне. Об этом сообщили в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». «У нас напротив 26 дома на пустыре живут собаки, вчера насчитала их семь, но число постоянно меняется. Собаки большие. Вчера трое собак напало на моего ребенка восьми лет, когда он возвращался из школы. Спас от укусов рюкзак», — рассказала Татьяна Шавкунова. По словам тоболячки, мальчик не провоцировал животных. Агентство URA.RU направило запрос в администрацию Тобольска. Ответ ожидается. Ранее в этом же микрорайоне собака пыталась укусить и поцарапать тоболячку. В городской администрации после этой ситуации URA.RU сообщили, что данная территория находится на контроле службы отлова МКУ «ЦГУ» в связи с большим количеством обращений. «С 17 ноября запланированы ежедневные мероприятия по отлову данного животного без владельца до положительного результата», — рассказывали URA.RU в администрации. Там же добавили, что за первую половину ноября в микрорайоне отловили 24 собаки.

В Тобольске (Тюменская область) трое собак напали на 8-летнего мальчика. Ребенок успел защититься от укусов животных при помощи рюкзака. Инцидент произошел в 7А микрорайоне. Об этом сообщили в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». «У нас напротив 26 дома на пустыре живут собаки, вчера насчитала их семь, но число постоянно меняется. Собаки большие. Вчера трое собак напало на моего ребенка восьми лет, когда он возвращался из школы. Спас от укусов рюкзак», — рассказала Татьяна Шавкунова. По словам тоболячки, мальчик не провоцировал животных. Агентство URA.RU направило запрос в администрацию Тобольска. Ответ ожидается. Ранее в этом же микрорайоне собака пыталась укусить и поцарапать тоболячку. В городской администрации после этой ситуации URA.RU сообщили, что данная территория находится на контроле службы отлова МКУ «ЦГУ» в связи с большим количеством обращений. «С 17 ноября запланированы ежедневные мероприятия по отлову данного животного без владельца до положительного результата», — рассказывали URA.RU в администрации. Там же добавили, что за первую половину ноября в микрорайоне отловили 24 собаки.