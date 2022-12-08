Курганский мэр, чтобы избежать штрафа, установил видеокамеры в школе

Мэрию округа заставили поставить видеокамеры (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Макушинского муниципального округа (Курганская область) Василий Пигачев избежал административного штрафа, установив в местной школе камеры видеонаблюдения. Об этом сообщается на сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов.

«Судебный пристав провела встречу с главой Макушинского округа, ознакомила его с решением суда, предупредила об административной ответственности. Руководству школы пришлось изменить архитектуру первого этажа для того, чтобы оборудовать охранный пост, также провести масштабные мероприятия по техническому оснащению охранными системами. Решение суда было исполнено до применения штрафных санкций», — указано в сообщении на сайте приставов.

Сообщается, что прокуратура обратилась с иском против мэрии Макушинского округа в районный суд. Властей обязали установить в местной школе охранную систему для антитеррористической защиты. Судебные приставы предупредили главу округа Пигачева, что если решение суда не будет исполнено, то мэрии выпишут штраф. Бюджет учебному заведению выделяет окружная администрация. Согласно статье в кодексе об административном правонарушении, мэрию округа ждал штраф от 50 тысяч до 70 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что зампрокурора Курганской области нашел нарушения, связанные с организацией питания и жилищно-бытовыми условиями в Лебяжьевской специальной школе-интернате. Сообщается, что школа-интернат находится в селе Пионерском Макушинского округа.