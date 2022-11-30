Зампрокурора лично проверил курганский интернат и нашел нарушения

Зампрокурора Курганской области Алексей Волков нашел нарушения, связанные с организацией питания и жилищно-бытовыми условиями, в Лебяжьевской специальной (коррекционной) школе-интернате. Данная информация была размещена 1 декабря на сайте областной прокуратуры.
«Заместитель прокурора Курганской области Алексей Волков посетил указанное учреждение с проверкой. В ходе осмотра условий нахождения детей выявлены недостатки при организации питания несовершеннолетних и их жилищно-бытовых условий», — указано в сообщении.
Представители прокуратуры уточнили, что школа-интернат находится в селе Пионерском Макушинского муниципального округа. О нарушениях сообщили руководству областного департамента образования и науки. Прокуратура взяла на особый контроль устранение этих нарушений.
Ранее чиновники провели ведомственную служебную проверку в Кипельском детском доме Курганской области. Она была связана с участием 17-летнего воспитанника детдома в пьяном ДТП.
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