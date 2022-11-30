30 ноября 2022

Зампрокурора лично проверил курганский интернат и нашел нарушения

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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура
Проверку провел зампрокурора Алексей Волков Фото:

Зампрокурора Курганской области Алексей Волков нашел нарушения, связанные с организацией питания и жилищно-бытовыми условиями, в Лебяжьевской специальной (коррекционной) школе-интернате. Данная информация была размещена 1 декабря на сайте областной прокуратуры.

«Заместитель прокурора Курганской области Алексей Волков посетил указанное учреждение с проверкой. В ходе осмотра условий нахождения детей выявлены недостатки при организации питания несовершеннолетних и их жилищно-бытовых условий», — указано в сообщении.

Представители прокуратуры уточнили, что школа-интернат находится в селе Пионерском Макушинского муниципального округа. О нарушениях сообщили руководству областного департамента образования и науки. Прокуратура взяла на особый контроль устранение этих нарушений.

Ранее чиновники провели ведомственную служебную проверку в Кипельском детском доме Курганской области. Она была связана с участием 17-летнего воспитанника детдома в пьяном ДТП.

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Зампрокурора Курганской области Алексей Волков нашел нарушения, связанные с организацией питания и жилищно-бытовыми условиями, в Лебяжьевской специальной (коррекционной) школе-интернате. Данная информация была размещена 1 декабря на сайте областной прокуратуры. «Заместитель прокурора Курганской области Алексей Волков посетил указанное учреждение с проверкой. В ходе осмотра условий нахождения детей выявлены недостатки при организации питания несовершеннолетних и их жилищно-бытовых условий», — указано в сообщении. Представители прокуратуры уточнили, что школа-интернат находится в селе Пионерском Макушинского муниципального округа. О нарушениях сообщили руководству областного департамента образования и науки. Прокуратура взяла на особый контроль устранение этих нарушений. Ранее чиновники провели ведомственную служебную проверку в Кипельском детском доме Курганской области. Она была связана с участием 17-летнего воспитанника детдома в пьяном ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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