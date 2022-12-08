Сотрудники сводного отряда полиции Курганской области, вернувшиеся из служебной командировки в Ингушетию, пройдут курс реабилитации перед возвращением на работу. Об этом сообщили на сайте УМВД региона.
«Из очередной служебной командировки прибыл сводный отряд зауральских полицейских. <…> В ближайшие дни сотрудники полиции пройдут курс реабилитации и вновь приступят к несению службы в своих подразделениях», — рассказали в пресс-службе полиции. Отряд полицейских вернулся в Курган 9 декабря.
Курганцы служили на протяжении полугода в одном из районов Ингушетии и охраняли общественный порядок. Вернувшихся сотрудников встречал начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов, коллеги и родственники.
ПО итогам командировки ряд сотрудников получили нагрудные знаки МВД России: «За отличие в службе в особых условиях», «Отличник полиции». Другие были отмечены денежными премиями. После прохождения реабилитации, полицейские вернутся на свои рабочие места.
Сотрудники сводного отряда полиции Курганской области, вернувшиеся из служебной командировки в Ингушетию, пройдут курс реабилитации перед возвращением на работу. Об этом сообщили на сайте УМВД региона. «Из очередной служебной командировки прибыл сводный отряд зауральских полицейских. <…> В ближайшие дни сотрудники полиции пройдут курс реабилитации и вновь приступят к несению службы в своих подразделениях», — рассказали в пресс-службе полиции. Отряд полицейских вернулся в Курган 9 декабря. Курганцы служили на протяжении полугода в одном из районов Ингушетии и охраняли общественный порядок. Вернувшихся сотрудников встречал начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов, коллеги и родственники. ПО итогам командировки ряд сотрудников получили нагрудные знаки МВД России: «За отличие в службе в особых условиях», «Отличник полиции». Другие были отмечены денежными премиями. После прохождения реабилитации, полицейские вернутся на свои рабочие места. Ранее URA.RU сообщало, что отряд курганских полицейских отправился в очередную командировку. Сотрудники МВД из Курганской области отправились на полгода на Северный Кавказ.