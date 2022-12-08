Курганские полицейские вернулись из служебной командировки и пройдут реабилитацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники сводного отряда полиции Курганской области, вернувшиеся из служебной командировки в Ингушетию, пройдут курс реабилитации перед возвращением на работу. Об этом сообщили на сайте УМВД региона.

«Из очередной служебной командировки прибыл сводный отряд зауральских полицейских. <…> В ближайшие дни сотрудники полиции пройдут курс реабилитации и вновь приступят к несению службы в своих подразделениях», — рассказали в пресс-службе полиции. Отряд полицейских вернулся в Курган 9 декабря.

Курганцы служили на протяжении полугода в одном из районов Ингушетии и охраняли общественный порядок. Вернувшихся сотрудников встречал начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов, коллеги и родственники.

ПО итогам командировки ряд сотрудников получили нагрудные знаки МВД России: «За отличие в службе в особых условиях», «Отличник полиции». Другие были отмечены денежными премиями. После прохождения реабилитации, полицейские вернутся на свои рабочие места.

Ранее URA.RU сообщало, что отряд курганских полицейских отправился в очередную командировку. Сотрудники МВД из Курганской области отправились на полгода на Северный Кавказ.

Сводной отряд курганских полицейских вернулся 9 декабря из служебной командировки и пройдет реабилитацию фото: УМВД РФ по Курганской области