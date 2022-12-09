Курганских сыроделов научили готовить чеддер и качотту

В Курганской области провели образовательный курс по приготовлению английского и итальянского сыров

Тонкости приготовления изучали как начинающие, так и опытные сыроделы (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Курганских сыроделов научили готовить популярные заграничные сыры — чеддер и качотту. В образовательном мастер-классе по приготовлению английского и итальянского сыров приняли участие примерно 40 специалистов. Курс «Азбука сыроделия» организовал фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» по поручению губернатора региона Вадима Шумкова.

«Участие в обучении приняли порядка 40 сыроделов. Особое внимание было уделено вопросам качества молока, требованиям к сырью, микробиологическим рискам при производстве сыров, нормативной и законодательной базе в сыроделии», — говорится в сообщении на портале Zauralonline.

Важным этапом обучения стало знакомство с действующим производством. Участники «Азбуки» посетили хозяйство Екатерины Милюзиной. Она является главой КФХ. Предприниматель провела мастер-класс, а также поделилась с присутствующими рецептами и технологиями приготовления домашнего сыра.

О том, что крупный изготовитель российских сыров Олег Сирота в апреле текущего года изъявлял желание приехать в Курган и провести там семинар для местных бизнесменов, URA.RU писало ранее. Уже на встрече председатель ассоциации «Народный фермер», известный своими неоднозначными поступками и заявлениями, назвал самые прибыльные отрасли агробизнеса. По его мнению, это выращивание конопли и ягод.