11 декабря 2022
10 декабря 2022
09 декабря 2022

В Кургане силовики обсудили защиту государственной границы

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, стоп, пограничная зона, пограничники, знак стоп, граница казахстана
Силовики обсудили вопросы защиты госграницы Фото:

В Курганской области силовики обсудили вопросы защиты государственной границы. Совещание состоялось 8 декабря в Пограничном управлении ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Об этом URU.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Участники совещания обсудили вопросы состояния и совершенствования межведомственного взаимодействия по защите и охране государственной границы Российской Федерации на территории Курганской и Тюменской областей, а также при осуществлении государственного контроля на российско-казахстанском участке государственной границы», — сообщили в региональном УФСБ. В совещании приняли участие руководство региональных УМВД России, Росгвардии, МЧС России, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Тюменской таможни УТУ ФТС России.

По итогам совещания была скорректирована совместная работа. По информации пресс-службы УФСБ, это позволит качественно и оперативно выполнять задачи по обеспечению безопасности и защите национальных интересов России.

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В Курганской области силовики обсудили вопросы защиты государственной границы. Совещание состоялось 8 декабря в Пограничном управлении ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Об этом URU.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства. «Участники совещания обсудили вопросы состояния и совершенствования межведомственного взаимодействия по защите и охране государственной границы Российской Федерации на территории Курганской и Тюменской областей, а также при осуществлении государственного контроля на российско-казахстанском участке государственной границы», — сообщили в региональном УФСБ. В совещании приняли участие руководство региональных УМВД России, Росгвардии, МЧС России, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Тюменской таможни УТУ ФТС России. По итогам совещания была скорректирована совместная работа. По информации пресс-службы УФСБ, это позволит качественно и оперативно выполнять задачи по обеспечению безопасности и защите национальных интересов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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