В Кургане силовики обсудили защиту государственной границы

12 декабря 2022 в 09:46 Размер текста - 17 +

Силовики обсудили вопросы защиты госграницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области силовики обсудили вопросы защиты государственной границы. Совещание состоялось 8 декабря в Пограничном управлении ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Об этом URU.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства. «Участники совещания обсудили вопросы состояния и совершенствования межведомственного взаимодействия по защите и охране государственной границы Российской Федерации на территории Курганской и Тюменской областей, а также при осуществлении государственного контроля на российско-казахстанском участке государственной границы», — сообщили в региональном УФСБ. В совещании приняли участие руководство региональных УМВД России, Росгвардии, МЧС России, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Тюменской таможни УТУ ФТС России. По итогам совещания была скорректирована совместная работа. По информации пресс-службы УФСБ, это позволит качественно и оперативно выполнять задачи по обеспечению безопасности и защите национальных интересов России.

В Курганской области силовики обсудили вопросы защиты государственной границы. Совещание состоялось 8 декабря в Пограничном управлении ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Об этом URU.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства. «Участники совещания обсудили вопросы состояния и совершенствования межведомственного взаимодействия по защите и охране государственной границы Российской Федерации на территории Курганской и Тюменской областей, а также при осуществлении государственного контроля на российско-казахстанском участке государственной границы», — сообщили в региональном УФСБ. В совещании приняли участие руководство региональных УМВД России, Росгвардии, МЧС России, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Тюменской таможни УТУ ФТС России. По итогам совещания была скорректирована совместная работа. По информации пресс-службы УФСБ, это позволит качественно и оперативно выполнять задачи по обеспечению безопасности и защите национальных интересов России.