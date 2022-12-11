Свердловский обмудсмен пожелала экс-главреду URA.RU Некрасову стать легендой журфака

12 декабря 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Мерзлякова призналась, что внимательно следит за успехами нового декана журфака УрФУ Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова надеется, что экс-редактор URA.RU и новый глава журфака УрФУ Иван Некрасов станет легендой и сможет возродить на факультете традицию человеколюбия. С такими пожеланиями она обратилась к новому декану во время пресс-конференции, посвященной подведению итогов года. «Я думаю, что URA.RU теперь несет очень большую ответственность за то, что деканом стал ее [бывший] редактор. Я поздравляю Ивана публично, я еще не поздравляла», — заявила Мерзлякова. Она призналась, что до сих пор дружит с бывшим деканом журфака Борисом Лозовским, которого считают легендарным управленцем. Мерзлякова выразила надежду, что и у Некрасова также получится стать легендой факультета журналистики. «Я слежу за первыми шагами этого молодого декана, мне нравится, что он помнит о традициях факультета, преподавателях — недавно Людмилу Михайловну Майданову поздравил. Читала и в душе возникла какая-то радость», — сообщила Мерзлякова. Также свердловский омбудсмен заявила, что вся ее учеба на факультете журналистики сводилась к тому, что преподаватели учили ее любить человека по-настоящему. «Я желаю, чтобы Иван больше внимания уделял этому. […] Я бы хотела, чтобы эта традиция факультета, который учил любить человека, сейчас появилась снова. Время такое, что востребована именно эта позиция, эта точка зрения. Иван, все остальное у тебя есть, любовь к человеку — это важная миссия», — резюмировала уполномоченный по правам человека в Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова надеется, что экс-редактор URA.RU и новый глава журфака УрФУ Иван Некрасов станет легендой и сможет возродить на факультете традицию человеколюбия. С такими пожеланиями она обратилась к новому декану во время пресс-конференции, посвященной подведению итогов года. «Я думаю, что URA.RU теперь несет очень большую ответственность за то, что деканом стал ее [бывший] редактор. Я поздравляю Ивана публично, я еще не поздравляла», — заявила Мерзлякова. Она призналась, что до сих пор дружит с бывшим деканом журфака Борисом Лозовским, которого считают легендарным управленцем. Мерзлякова выразила надежду, что и у Некрасова также получится стать легендой факультета журналистики. «Я слежу за первыми шагами этого молодого декана, мне нравится, что он помнит о традициях факультета, преподавателях — недавно Людмилу Михайловну Майданову поздравил. Читала и в душе возникла какая-то радость», — сообщила Мерзлякова. Также свердловский омбудсмен заявила, что вся ее учеба на факультете журналистики сводилась к тому, что преподаватели учили ее любить человека по-настоящему. «Я желаю, чтобы Иван больше внимания уделял этому. […] Я бы хотела, чтобы эта традиция факультета, который учил любить человека, сейчас появилась снова. Время такое, что востребована именно эта позиция, эта точка зрения. Иван, все остальное у тебя есть, любовь к человеку — это важная миссия», — резюмировала уполномоченный по правам человека в Свердловской области.