15 июня 2025

Силовики нагрянули с проверкой в УК скандального бизнесмена из Екатеринбурга

Управляющую компанию УКиКО проверят после падения ребенка в яму в Верхотурье
© Служба новостей «URA.RU»
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По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования Фото:

Прокуратура проверит управляющую компанию УКиКО (входит в бизнес-группу Виктора Старокожева) после падения 12-летнего ребенка в выгребную яму на территории ЖК в Верхотурье (Свердловская область). Обслуживанием этого участка занимается УК предпринимателя, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«12-летний ребенок, находясь на дворовой территории, провалился в выгребную яму размером один на один метр и глубиной три метра, наполненную канализационными водами», — пояснили в ведомстве. Ребенка оперативно вытащили мама с соседями.

В ходе проверки прокуратура разберется в содержании общедомового имущества, которым с августа 2024-го занимается УКиКО. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU рассказывало про проблемы другого дома в Екатеринбурге, который обслуживает компания Старокожева. В общежитии протекает крыша, разрушается крыльцо, бегают крысы, а в одной из квартир на 100 «квадратах» живут десять мигрантов. Проблемой занялись прокуратура и ФСБ.

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Прокуратура проверит управляющую компанию УКиКО (входит в бизнес-группу Виктора Старокожева) после падения 12-летнего ребенка в выгребную яму на территории ЖК в Верхотурье (Свердловская область). Обслуживанием этого участка занимается УК предпринимателя, рассказали в пресс-службе прокуратуры. «12-летний ребенок, находясь на дворовой территории, провалился в выгребную яму размером один на один метр и глубиной три метра, наполненную канализационными водами», — пояснили в ведомстве. Ребенка оперативно вытащили мама с соседями. В ходе проверки прокуратура разберется в содержании общедомового имущества, которым с августа 2024-го занимается УКиКО. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU рассказывало про проблемы другого дома в Екатеринбурге, который обслуживает компания Старокожева. В общежитии протекает крыша, разрушается крыльцо, бегают крысы, а в одной из квартир на 100 «квадратах» живут десять мигрантов. Проблемой занялись прокуратура и ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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