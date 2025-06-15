Силовики нагрянули с проверкой в УК скандального бизнесмена из Екатеринбурга

Прокуратура проверит управляющую компанию УКиКО (входит в бизнес-группу Виктора Старокожева) после падения 12-летнего ребенка в выгребную яму на территории ЖК в Верхотурье (Свердловская область). Обслуживанием этого участка занимается УК предпринимателя, рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«12-летний ребенок, находясь на дворовой территории, провалился в выгребную яму размером один на один метр и глубиной три метра, наполненную канализационными водами», — пояснили в ведомстве. Ребенка оперативно вытащили мама с соседями.
В ходе проверки прокуратура разберется в содержании общедомового имущества, которым с августа 2024-го занимается УКиКО. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее URA.RU рассказывало про проблемы другого дома в Екатеринбурге, который обслуживает компания Старокожева. В общежитии протекает крыша, разрушается крыльцо, бегают крысы, а в одной из квартир на 100 «квадратах» живут десять мигрантов. Проблемой занялись прокуратура и ФСБ.
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