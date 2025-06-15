Екатеринбуржцы не спешат покупать билеты на стадионный концерт мегазвезды

Егор Крид выступит в Екатеринбурге в августе
Екатеринбуржцы не торопятся покупать билеты на стадионный концерт Егора Крида (настоящая фамилия Булаткин). Судя по сайту билетного оператора, за два месяца до шоу свободны практически все трибуны.
Также поклонникам предлагают места на танцполе и в фан-зоне. Цена на билеты не слишком высокая — от 2000 до 8000 рублей, но свободными остаются тысячи мест.
Крид планирует спеть на «Екатеринбург Арене» 15 августа. Организаторы сообщают, что певец исполнит как всем известные хиты, так и треки с нового альбома.
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