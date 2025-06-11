Шнуров устроит шоу на главном стадионе Екатеринбурга впервые за шесть лет

Группа «Ленинград» даст концерт на «Екатеринбург Арене»

11 июня 2025 в 18:15 Размер текста - 17 +

Группа «Ленинград» споет на «Екатеринбург Арене» Фото: Анна Майорова © URA.RU Впереди екатеринбуржцев ждут четыре дня выходных. В это время горожане смогут посетить концерт группы «Ленинград», которая не ездила в туры с 2019 года, поезд с военной техникой, продегустировать мороженое или взять автограф у блогеров. Подборка самых ярких событий — в афише URA.RU. 12 июня Открытие «Лета на заводе» (0+) Площадка в Сысерти запускает новый сезон. Посетителей ждут тематические экскурсии по заводу и городу, выступление диджеев, арт-терапия на заводской лужайке, мастер-классы по росписи, лепке из глины и созданию мыла, выступление театра теней «Ярило», заработает киноцех. Весь день будут работать фудкорт на центральной площади завода и маркет мастеров. Вход на фестиваль стоит 250 рублей, мастер-классы и посещение театральных постановок оплачиваются отдельно. На фестивале создадут огромный флаг России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фестиваль «Блогеры России» (0+) Мероприятие пройдет в фан-зоне парка Маяковского. Для гостей подготовили мастер-классы, конкурсы и лекции. Завершит программу флешмоб «Воздушная красота», где создадут флаг России из 30 тысяч ленточек, который поднимут в небо. Среди участников ожидаются популярные блогеры: Аня Покров, Дилара, Герман Глас, Паша Дворецкий, Саша Новиков, ANDRO, Александра Лукьянова. Начало в 13:00, вход бесплатный. «Любовные обряды народов России» (18+) Музей об ЭТОМ расскажет посетителям о самых пикантных и романтичных обрядах и традициях в формате интерактивного шоу. Гостей ожидают песни, прибаутки, загадки, тосты, сказки и другое народное творчество для взрослых. Начало в 17:00, вход — 700 рублей. 13 июня Фестиваль в поддержку бездомных животных (0+) На «УШИ. ЛАПЫ. РОК-Н-РОЛЛ» пройдут конкурсы, музыкальная программа, сбор корма и средств для животных. Специальным гостем станет солист Екатерининского оркестра Алексей Петров. В 14:00 на открытой площадке клуба «Свобода» пройдут активности (вход свободный), в 16:00 — благотворительный концерт, билеты — от 200 рублей. Симфоническое шоу оркестра «Модерн» (12+) Слушатели познакомятся с новой подачей хитов групп Led Zeppelin, Nirvana, Metallica, AC/DC, Scorpions, Queen, Muse, Rammstein и других. Начало в 20:00, билеты — от 1500 рублей. 14 июня Фестиваль Likee Party Tour (6+) На сцену выйдут Марьяна Локель, Вики Шоу, Slava Skripka, Настя Кош, Карина Кагра, Alisatoka, Мария Титова, Eva Mash, Вова Левченко, Алиса Буслова и другие. Фестиваль пройдет в «Екатеринбург-ЭКСПО» в 16:00, билеты — от 1200 рублей. Последний раз Сергей Шнуров выступал перед 35 тысячами человек шесть лет назад Фото: Анна Майорова © URA.RU Концерт группы «Ленинград» (18+) Коллектив с Сергеем Шнуровым возвращается к гастролям спустя шесть лет и собирает полную «Екатеринбург Арену». Начало концерта в 20:00, билеты — от 3700 рублей. Передвижной музей с военной техникой (6+) Поезд Министерства обороны РФ «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибудет на железнодорожный вокзал в ночь с 13 на 14 июня. В восьми вагонах расположатся экспозиции с техникой времен Великой Отечественной войны и трофейные модели: танки, гаубицы, пушки, бронетранспортеры, бронеавтомобиль. Также будут представлены материалы Великой Отечественной войны. Посмотреть на выставку можно с 11:00 до 15:00, вход свободный. Дегустация мороженого (0+) В ТРЦ Veer Mall отметят день самого летнего угощения. Посетителей ждут научное шоу, дегустация мороженого и вкусные подарки. Всех желающих ждут на 1 уровне, начало в 14:00, вход свободный. 15 июня Забеги в Преображенском парке (6+) В Академическом устроят спортивное соревнование: пройдут забеги для малышей, детей постарше и взрослых. Победителей в каждой категории ждут медали и грамоты. Старт мероприятия в 9:00, вход свободный. Шоу барабанщиков «Чувство ритма»: «Гиперзвук» (6+) Музыканты сыграют саундтреки из кинохитов о космосе и представят новое звучание космических мелодий, знакомых с детства. Гости смогут не только познакомиться со свежими аранжировками, но и станут свидетелями шоу со световыми эффектами. Концерт пройдет в Летнем театре парка Маяковского, начало в 18:00, вход — от 600 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Впереди екатеринбуржцев ждут четыре дня выходных. В это время горожане смогут посетить концерт группы «Ленинград», которая не ездила в туры с 2019 года, поезд с военной техникой, продегустировать мороженое или взять автограф у блогеров. Подборка самых ярких событий — в афише URA.RU. Открытие «Лета на заводе» (0+) Площадка в Сысерти запускает новый сезон. Посетителей ждут тематические экскурсии по заводу и городу, выступление диджеев, арт-терапия на заводской лужайке, мастер-классы по росписи, лепке из глины и созданию мыла, выступление театра теней «Ярило», заработает киноцех. Весь день будут работать фудкорт на центральной площади завода и маркет мастеров. Вход на фестиваль стоит 250 рублей, мастер-классы и посещение театральных постановок оплачиваются отдельно. Фестиваль «Блогеры России» (0+) Мероприятие пройдет в фан-зоне парка Маяковского. Для гостей подготовили мастер-классы, конкурсы и лекции. Завершит программу флешмоб «Воздушная красота», где создадут флаг России из 30 тысяч ленточек, который поднимут в небо. Среди участников ожидаются популярные блогеры: Аня Покров, Дилара, Герман Глас, Паша Дворецкий, Саша Новиков, ANDRO, Александра Лукьянова. Начало в 13:00, вход бесплатный. «Любовные обряды народов России» (18+) Музей об ЭТОМ расскажет посетителям о самых пикантных и романтичных обрядах и традициях в формате интерактивного шоу. Гостей ожидают песни, прибаутки, загадки, тосты, сказки и другое народное творчество для взрослых. Начало в 17:00, вход — 700 рублей. Фестиваль в поддержку бездомных животных (0+) На «УШИ. ЛАПЫ. РОК-Н-РОЛЛ» пройдут конкурсы, музыкальная программа, сбор корма и средств для животных. Специальным гостем станет солист Екатерининского оркестра Алексей Петров. В 14:00 на открытой площадке клуба «Свобода» пройдут активности (вход свободный), в 16:00 — благотворительный концерт, билеты — от 200 рублей. Симфоническое шоу оркестра «Модерн» (12+) Слушатели познакомятся с новой подачей хитов групп Led Zeppelin, Nirvana, Metallica, AC/DC, Scorpions, Queen, Muse, Rammstein и других. Начало в 20:00, билеты — от 1500 рублей. Фестиваль Likee Party Tour (6+) На сцену выйдут Марьяна Локель, Вики Шоу, Slava Skripka, Настя Кош, Карина Кагра, Alisatoka, Мария Титова, Eva Mash, Вова Левченко, Алиса Буслова и другие. Фестиваль пройдет в «Екатеринбург-ЭКСПО» в 16:00, билеты — от 1200 рублей. Концерт группы «Ленинград» (18+) Коллектив с Сергеем Шнуровым возвращается к гастролям спустя шесть лет и собирает полную «Екатеринбург Арену». Начало концерта в 20:00, билеты — от 3700 рублей. Передвижной музей с военной техникой (6+) Поезд Министерства обороны РФ «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибудет на железнодорожный вокзал в ночь с 13 на 14 июня. В восьми вагонах расположатся экспозиции с техникой времен Великой Отечественной войны и трофейные модели: танки, гаубицы, пушки, бронетранспортеры, бронеавтомобиль. Также будут представлены материалы Великой Отечественной войны. Посмотреть на выставку можно с 11:00 до 15:00, вход свободный. Дегустация мороженого (0+) В ТРЦ Veer Mall отметят день самого летнего угощения. Посетителей ждут научное шоу, дегустация мороженого и вкусные подарки. Всех желающих ждут на 1 уровне, начало в 14:00, вход свободный. Забеги в Преображенском парке (6+) В Академическом устроят спортивное соревнование: пройдут забеги для малышей, детей постарше и взрослых. Победителей в каждой категории ждут медали и грамоты. Старт мероприятия в 9:00, вход свободный. Шоу барабанщиков «Чувство ритма»: «Гиперзвук» (6+) Музыканты сыграют саундтреки из кинохитов о космосе и представят новое звучание космических мелодий, знакомых с детства. Гости смогут не только познакомиться со свежими аранжировками, но и станут свидетелями шоу со световыми эффектами. Концерт пройдет в Летнем театре парка Маяковского, начало в 18:00, вход — от 600 рублей.