Десятки тысяч свердловчан рискуют остаться без почты

В свердловском селе Косулино 21 июня закрывают отделение «Почты России»

16 июня 2025 в 10:59 Размер текста - 17 +

В отделении в Косулино работает пять сотрудников Фото (архив): Вячеслав Егоров © URA.RU Порядка 80 тысяч свердловчан — жители села Косулино и близлежащих населенных пунктов Белоярского района (поселок Хризолитовый, Рассоха, Прохладный, Чистые росы, Растущий, Алые паруса, Снегири) — с 21 июня могут остаться без отделения «Почты России». Так как заявление об увольнении подписали 6 июня два из пяти сотрудников — начальник филиала и единственный оператор, что работает с посетителями. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала глава отделения Светлана Тимофеева. О закрытии филиала руководитель сообщила жителям в чате предприятия. «Во-первых, очень низкая заработная плата. У меня почтальоны получают 15 560. Мифическими премиями догоняют им МРОТ. У оператора оклад -19 тысяч. Сейчас она (я на больничном с травмой) одна обрабатывает почту на 80 тысяч человек. [Во-вторых], руководство с 1 июня сделало график работы с 10:00 до 19:00. Я сказала, что у нас нехватка штата, мы работаем с 9:00 до 16:00. У меня девочка увольняется в большей степени из-за того, что многие заходят в отделение и орут, почему вы закрылись в 16:00, а не в 19:00», — рассказала Тимофеева. От Верхнего Дуброво до Косулино 10 километров Фото: Google-карты После увольнения руководителя и оператора, в организации останется только три почтальона. Один из них будет, в частности, выдавать пенсии. И нет информации, к какому отделению прикрепят в итоге жителей Косулино. Полтора года назад (до появления Тимофеевой) была подобная же ситуация. Тогда жители Косулино и близлежащих населенных пунктов ездили отправлять, получать письма и посылки в Верхнее Дуброво. «Я вижу три выхода из этой ситуации. Либо Верхнее Дуброво берет на себя. Главе, возможно, предложат какую-то адекватную заработную плату. Второй момент — это находят начальника сюда на 35 тысяч. Но даже если до 40 тысяч поднимут, это не та работа. Потому что те, кто не работал на почте, не понимают весь адский труд. Либо мне поднимают зарплату, минимум 65-70 тысяч, и я вернусь», — объяснила нынешняя глава филиала. Начальником она проработала как раз полтора года. Территория у отделения большая, порядка 30 километров. Это и различные садовые, дачные некоммерческие товарищества. То есть мало многоквартирных домов и много частных. Поэтому работы всегда очень много. Территория, которую обслуживает отделение в Косулино Фото: 2gis Последней каплей, по словам Тимофеевой, стало то, что к отделению захотели присоединить закрывшийся филиал в деревне Поварня (Белоярский район) с доплатой в 0,1 ставки, то есть это порядка 1800 рублей (при зарплате начальника там в 18 тысяч рублей). Перестала работать организация полгода назад. Филиал в Косулино взял на себя отделение изначально на иных условиях, но их в итоге отменили. «Уже три недели не знают, куда отправлять почту Поварни. Нет логистики. И у моего почтальона не продлевают договор. Там негласный договор был, она за 9500 рублей работала», — добавила глава косулинского отделения. К проблеме подключился депутат думы Белоярского муниципального округа Андрей Воробьев. Он планирует написать обращения в вышестоящие органы, так как без почты жителям не обойтись. «У нас постоянно проблема с этой почтой. Сначала „Почте России“ не нравилось здание. Это было муниципальное имущество. Мы передали его в собственность почтовому отделению. Его своими силами отремонтировали на улице Строителей, 5. Потом мы с трудом нашли сотрудников. По факту, сначала одни уволились, потом эти устроились, тоже сейчас увольняются, потому что нагрузка большая», — рассказал он. В пресс-службе уральского филиала «Почты России» корреспонденту URA.RU ответили, что филиал в Косулино обслуживает жителей в обычном режиме. «Речи о закрытии отделения не идет. Пенсии жителям деревни Поварня доставляют сотрудники мобильной группы Екатеринбургского почтамта», — добавили в организации. В ноябре 2024 года закрылись отделения «Почты России» в Новоуральске (Свердловская область) на улице Ленина, 136, Льва Толстого, 14 и Мичурина, 5. Причиной стала низкая заработная плата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Порядка 80 тысяч свердловчан — жители села Косулино и близлежащих населенных пунктов Белоярского района (поселок Хризолитовый, Рассоха, Прохладный, Чистые росы, Растущий, Алые паруса, Снегири) — с 21 июня могут остаться без отделения «Почты России». Так как заявление об увольнении подписали 6 июня два из пяти сотрудников — начальник филиала и единственный оператор, что работает с посетителями. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала глава отделения Светлана Тимофеева. О закрытии филиала руководитель сообщила жителям в чате предприятия. «Во-первых, очень низкая заработная плата. У меня почтальоны получают 15 560. Мифическими премиями догоняют им МРОТ. У оператора оклад -19 тысяч. Сейчас она (я на больничном с травмой) одна обрабатывает почту на 80 тысяч человек. [Во-вторых], руководство с 1 июня сделало график работы с 10:00 до 19:00. Я сказала, что у нас нехватка штата, мы работаем с 9:00 до 16:00. У меня девочка увольняется в большей степени из-за того, что многие заходят в отделение и орут, почему вы закрылись в 16:00, а не в 19:00», — рассказала Тимофеева. После увольнения руководителя и оператора, в организации останется только три почтальона. Один из них будет, в частности, выдавать пенсии. И нет информации, к какому отделению прикрепят в итоге жителей Косулино. Полтора года назад (до появления Тимофеевой) была подобная же ситуация. Тогда жители Косулино и близлежащих населенных пунктов ездили отправлять, получать письма и посылки в Верхнее Дуброво. «Я вижу три выхода из этой ситуации. Либо Верхнее Дуброво берет на себя. Главе, возможно, предложат какую-то адекватную заработную плату. Второй момент — это находят начальника сюда на 35 тысяч. Но даже если до 40 тысяч поднимут, это не та работа. Потому что те, кто не работал на почте, не понимают весь адский труд. Либо мне поднимают зарплату, минимум 65-70 тысяч, и я вернусь», — объяснила нынешняя глава филиала. Начальником она проработала как раз полтора года. Территория у отделения большая, порядка 30 километров. Это и различные садовые, дачные некоммерческие товарищества. То есть мало многоквартирных домов и много частных. Поэтому работы всегда очень много. Последней каплей, по словам Тимофеевой, стало то, что к отделению захотели присоединить закрывшийся филиал в деревне Поварня (Белоярский район) с доплатой в 0,1 ставки, то есть это порядка 1800 рублей (при зарплате начальника там в 18 тысяч рублей). Перестала работать организация полгода назад. Филиал в Косулино взял на себя отделение изначально на иных условиях, но их в итоге отменили. «Уже три недели не знают, куда отправлять почту Поварни. Нет логистики. И у моего почтальона не продлевают договор. Там негласный договор был, она за 9500 рублей работала», — добавила глава косулинского отделения. К проблеме подключился депутат думы Белоярского муниципального округа Андрей Воробьев. Он планирует написать обращения в вышестоящие органы, так как без почты жителям не обойтись. «У нас постоянно проблема с этой почтой. Сначала „Почте России“ не нравилось здание. Это было муниципальное имущество. Мы передали его в собственность почтовому отделению. Его своими силами отремонтировали на улице Строителей, 5. Потом мы с трудом нашли сотрудников. По факту, сначала одни уволились, потом эти устроились, тоже сейчас увольняются, потому что нагрузка большая», — рассказал он. В пресс-службе уральского филиала «Почты России» корреспонденту URA.RU ответили, что филиал в Косулино обслуживает жителей в обычном режиме. «Речи о закрытии отделения не идет. Пенсии жителям деревни Поварня доставляют сотрудники мобильной группы Екатеринбургского почтамта», — добавили в организации. В ноябре 2024 года закрылись отделения «Почты России» в Новоуральске (Свердловская область) на улице Ленина, 136, Льва Толстого, 14 и Мичурина, 5. Причиной стала низкая заработная плата.