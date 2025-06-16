В Екатеринбурге обнаружили мертвым экс-начальника отдела полиции

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело Пилюшенко обнаружили в квартире
Тело Пилюшенко обнаружили в квартире Фото:

В Екатеринбурге утром 16 июня бывшего начальника отдела полиции №11 Владимира Пилюшенко нашли мертвым в собственной квартире. Криминал в его смерти не услеживается, рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

«Тело обнаружили в квартире. Рассматривается версия суицида», — сказал собеседник.

Пилюшенко занимал пост начальника ОП №11 почти десять лет. Ушел со службы на пенсию в 2020 году. По некоторым данным, он считался выходцем команды бывшего начальника милиции Екатеринбурга Марата Бисинбаева, занимающего этот пост с 2007 по 2011 год.

В силовых ведомствах пока официально не комментируют смерть Пилюшенко. Комментарий будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге утром 16 июня бывшего начальника отдела полиции №11 Владимира Пилюшенко нашли мертвым в собственной квартире. Криминал в его смерти не услеживается, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «Тело обнаружили в квартире. Рассматривается версия суицида», — сказал собеседник. Пилюшенко занимал пост начальника ОП №11 почти десять лет. Ушел со службы на пенсию в 2020 году. По некоторым данным, он считался выходцем команды бывшего начальника милиции Екатеринбурга Марата Бисинбаева, занимающего этот пост с 2007 по 2011 год. В силовых ведомствах пока официально не комментируют смерть Пилюшенко. Комментарий будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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