В Екатеринбурге обнаружили мертвым экс-начальника отдела полиции

В Екатеринбурге утром 16 июня бывшего начальника отдела полиции №11 Владимира Пилюшенко нашли мертвым в собственной квартире. Криминал в его смерти не услеживается, рассказал URA.RU источник в силовых структурах.
«Тело обнаружили в квартире. Рассматривается версия суицида», — сказал собеседник.
Пилюшенко занимал пост начальника ОП №11 почти десять лет. Ушел со службы на пенсию в 2020 году. По некоторым данным, он считался выходцем команды бывшего начальника милиции Екатеринбурга Марата Бисинбаева, занимающего этот пост с 2007 по 2011 год.
В силовых ведомствах пока официально не комментируют смерть Пилюшенко. Комментарий будет опубликован, как только поступит.
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